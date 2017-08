Decisions

Nicht wenige werden sich angesichts dieses Albums fragen, warum dieser talentierte Blueser beim Softwareriesen Microsoft Karriere gemacht hat und sich nicht auf die Musik konzentriert hat. Wir würden das unter “Bad Decisions” einordnen. Warum Bill Gates helfen, Milliardär zu werden, wenn man so Gitarre spielen kann?

Der auf einer Farm im tiefen Süden der USA unter eher armen Verhältnissen aufgewachsene Jim Allchin wurde 1951 in Michigan geboren. Erst spät begann er sich der Musik in Form von eigenen Alben zuzuwenden. 2009, also im Alter von 58 Jahren, veröffentlichte er sein Debüt “Enigma”, das er, typisch Softwaremensch, als “beta test” bezeichnete. Wir kennen es nicht, aber den Nachfolger von 2011, nämlich “Overclocked” (wieder ein Begriff aus der IT). Da klingt Allchin beileibe nicht nach einem beta test, eher nach “final version”.

Nun kommt er mit seinem vierten Album, “Decisions”. Ein für Allchin eher untypischer Titel. Die Musik darauf ist allerdings waschechter Allchin. Rockige Bluesnummern, teils mit Bläsern und meist mit Hammond oder Piano. Dazwischen streut er vereinzelt sanftere und melodiösere Midtempo-Nummern ein. Meist jedoch bleibt er seinem Blues treu, den er in verschiedenen Spielarten zeigt.

Für “Decisions” hat sich Jim Allchin richtig ins Zeug gelegt. Nicht nur, dass er Tom Hambridge als Produzenten engagiert hat, er wartet auch mit einigen namhaften Gästen auf, wie z.B. dem genialen Reese Wynans an Hammond und Piano. Ach ja, Tom Hambridge wirkt nicht nur als Produzent mit, sondern hat sich auch hinter das Schlagzeug gesetzt und vereinzelt Gesang beigesteuert.

In der Summe ergibt das ein abwechslungsreiches, in einigen Nummern verdammt temperamentvoll klingendes und durchgängig leidenschaftliches Bluesalbum mit auffällig guter Gitarrenarbeit (ohne dass sich diese in den Vordergrund drängt). Da verzeiht man ihm seine Sünden, die er mit Microsoft angestellt hat, gerne und stellt sich erneut die Frage: Warum nicht schon früher?

Übrigens, auch beim Beiheft hat Jim Allchin einigen Aufwand betrieben.

Rating



Produktion: 8 von 10





Arrangement und Instrumentierung: 8 von 10





Sammlungswert und Exotik: 6 von 10





Eingängigkeit / Mainstream: 7 von 10





Klang / Sound: 7 von 10





Anspruch und Innovation: 6 von 10





Songwriting / Komposition: 7 von 10





Beiheft / Booklet: 7 von 10





Gesangliche Leistung: 6 von 10









Tracks



1 – Artificial Life (03:42)

2 – The Mexican End (03:16)

3 – Bad Decisions (03:04)

4 – Healing Ground (03:45)

5 – Blew Me Away (03:14)

6 – She Is It (02:59)

7 – Just Plain Sick (02:42)

8 – Friends (04:48)

9 – You Might Be Wrong (03:00)

10 – After Hours (04:05)

11 – Don’t Care (03:18)

12 – Stop Hurting Me (05:14)

13 – My Father’s Eyes (04:10)

14 – Destiny (02:46)



Line-Up



Jim Allchin: Lead Vocals, Lead Guitar

Bill Bergman: Tenor, Baritone Saxophones, Horn Arrangements

Pat Buchannan: Guitar

Kenny Greenberg: Guitar (After Hours, Destiny)

Tom Hambridge: Drums, Background Vocals

Steve lilackey: Bass (After Hours, Destiny)

Wendy Moten: Background Vocals (Healing Ground)

Michael Rhodes: Bass

Lee Thornburg: Trumpet, Trombone

James Wallace: Keyboards (After Hours, Destiny)

Keb’ iilo’: Lead Vocals (Healing Ground)

Mycle Wastman: Background Vocals (She is lt, You Might Be Wrong, Healing Ground)

Reese Wynans: Hammond B3, Piano



Tour