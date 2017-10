East

Dieser wundervollen Stimme nicht zu erliegen, ist nahezu unmöglich. Iona Fyfe gehört zum Besten, was Schottland gesanglich zu bieten hat. Wer die Szene kennt, weiß, dass sich da allerhand Großartiges tummelt. Über CPL-Music erscheinend, kommt nun das erste Album der Iona Fyfe Band bei uns heraus.

“I’ve always wanted to release a physical CD and I’m very excited about the finished product. The host of wonderful musicians who have been working on this project have used their expertise and talent to bring to life the Traditional Songs which I feel so passionate about.”