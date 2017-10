Cajun Cool

Seit vielen Jahren schon begleitet uns die Cajun-Musik , eine alte, mit dem Zydeco verwandte Musik der in die USA eingewanderten Franzosen, deren Hochburg im US-Bundesstaat Louisiana liegt. Es gibt in den USA reichlich Bands, die sowohl die traditionelle Variante, wie auch eine modernisierte spielen. Sogar in Deutschland finden sich Bands, die sich dieser wunderbaren Musik verschrieben haben. Der bekannteste Name in diesem Zusammenhang dürfte Cajun Roosters sein.

Kürzlich sind wir auf einen Leckerbissen aufmerksam gemacht worden, nämlich das neue Album “Cajun Cool” der Star-Combo High Performance. Warum dies eine Star-Combo sein soll, erschließt sich natürlich nur dem, der die Namen der Beteiligten richtig einzuordnen vermag. Wir nennen nur den Namen Steve Riley. Das ist einer der besten und erfolgreichsten Cajun-Akkordeonisten. Er hat zahlreiche Alben, solo, sowie in verschiedenen Projekten eingespielt, meist tritt er als Steve Riley and the Mamou Playboys in Erscheinung.

High Performance haben eine Cajun-Variante gewählt, die in den 50er- und 60er-Jahren in den sogenannten Dancehalls sehr angesagt war. In dieser Zeit entstanden zahlreiche Cajun-Hits. Die Besetzung von High Performance besteht aus Akkordeon, zwei Fiddles, Steel-Gitarre, Bass und Schlagzeug, was der üblichen Besetzung bestimmter Dancehall-Bands entspricht.

Allerdings wärmen High Performance das alte Material nicht auf, sondern bringen die traditionellen Stücke in einer eigenen, sehr spritzigen und dynamischen Variante. Unter die Traditionals mischen sie auch Eigenkompositionen. Auf “Cajun Cool” sind z.B. Stücke von Aldus Roger, Jimmy C. Newman und Shirley Bergeron sowie Titel von Pierre Daigle (“Little Short Dress”) und Camey Doucet (“Merry Maker”, “Greener Gras”) zu hören. Die Texte sind sowohl in englischer, wie in französischer Sprache.

High Performance haben bisher vier Alben herausgebracht, zwei davon sind Live-Alben. “Cajun Cool” wirkt etwas zurückhaltender als die mächtig abgehenden Live-Scheiben. Aber wenn Jason Bergeron sich das Akkordeon umhängt, meint man, die Combo hätte den Düsenantrieb gezündet. Natürlich gibt es nicht nur flotte Two-Steps sondern auch schmachtende Walzer, eben alles, was zu einer richtigen Cajun-Platte gehört.

Schnell noch ein Bier aus dem Kühlschrank geholt und ab geht die knapp einstündige foot-stomping Cajun goodtime.

Rating

Produktion: 7 von 10





Arrangement und Instrumentierung: 8 von 10





Sammlungswert und Exotik: 8 von 10





Eingängigkeit / Mainstream: 8 von 10





Klang / Sound: 7 von 10





Anspruch und Innovation: 6 von 10





Songwriting / Komposition: 7 von 10





Beiheft / Booklet: Nicht bewertet





Gesangliche Leistung: 6 von 10





: Nicht bewertet



Tracks

1 – What You Say, What You Do (04:15)

2 – Let Me Stay in Your Arms (05:20)

3 – I’m Cajun Cool (02:37)

4 – Merry Maker (03:23)

5 – Midway Waltz (03:45)

6 – Old Memories (03:36)

7 – Chez Waby (03:58)

8 – Waltz of the Past (03:50)

9 – Wafus Two Step (03:44)

10 – Let the Little Girl Dance (02:32)

11 – Pretty Face (04:19)

12 – Cajun Man (03:09)

13 – Greener Grass (04:23)

14 – Little Short Dress (04:18)



Line-Up

Richard Comeaux – steel guitar

Jamey Bearb – fiddle, vocals

Kevin Dugas – drums

Jason Bergeron – fiddle, accordion

Brazos Huval – bass

Steve Riley – accordion, fiddle, vocals



Tour

Tour beendet - keine neuen Daten gemeldet.



