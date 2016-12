Understanding Gravity

Die Allman Brothers Band Schwedens. Hellsingland Underground haben mit “Understanding Gravity” ihr viertes Album unter das Volk gestreut. Knackiger, nicht allzu harter Southern-Rock, der neben einem deutlichen Einfluss der Allman Brothers durchaus noch etliche andere Anleihen hören lässt.

Hellsingland Underground versehen ihren Southern-Rock mit einer gehörigen Portion Mainstream. Die Musik hat einen hohen Spaßfaktor, der vor allem auf der Bühne zu wirken scheint. Gelten sie denn auch als hervorragende Live-Band. Für die Band gibt es anscheinend nur eins: Sie wollen abgehen und gleichzeitig gut unterhalten. Genau das schaffen sie. Intellektuelle Experimente und allzu viel Komplexität sind nicht ihre Sache.

Die Produktion orientiert sich am Sound des Classic-Rock-Genres. Die Instrumentierung zeigt dabei allerdings überraschende Aspekte, wenn z.B. eine Trompete auftaucht.

In der Summe hinterlässt “Understanding Gravity” einen guten Eindruck. Die Musik besitzt trotz vielfältiger Zitate eine eigene Note. Hellsingland Underground sind leidenschaftliche Rocker, die gleichzeitig großen Abstand zu Hardrock und Metal halten. Vor allem der Gitarrensound und die Gitarrensoli erfreuen. Hier denkt man unwillkürlich an die typischen Southern-Rock-Urväter, wie die bereits genannte Allman Brothers Band oder Lynyrd Skynyrd.

Reinhören lohnt sich!



Rating



Produktion: 6 von 10





Arrangement und Instrumentierung: 7 von 10





Sammlungswert und Exotik: 5 von 10





Eingängigkeit / Mainstream: 7 von 10





Klang / Sound: 7 von 10





Anspruch und Innovation: 5 von 10





Songwriting / Komposition: 5 von 10





Beiheft / Booklet: Nicht bewertet





Gesangliche Leistung: 5 von 10





: Nicht bewertet



Tracks



Earth’s Gonna Shake (03:23)

As Dreams Go By (04:24)

No Regrets (03:37)

Dizzy Jonsson & The Rovers (04:53)

You Saved Me (04:12)

How Lonely It Must Be Being You (03:15)

Reincarnated the Same as I Ever Was (06:22)

The War Is Over (04:46)

Sail on My Seasick Brethren (02:13)

Golden Haze (03:32)

When the Music Ruled the World (03:56)

Lonely Planet (03:04)