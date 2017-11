Close To Collapse

Dreh- und Angelpunkt der französischen Industrial-Metal-Band Heartlay ist Aaron Sadrin. Kürzlich ist deren Album “Close To Collapse” erschienen.

Mit ihrem brettharten Sound haben uns die Vier sofort umgehauen. Obwohl diese Aussage nicht korrekt ist. Das Album hat Aaron Sadrin ganz alleine eingespielt. Nur auf der Bühne treten sie als Quartett auf. Aaron Sadrin hat auch alle Titel geschrieben und die Produktion des Albums übernommen. Ein Allroundtalent offensichtlich.

Aber eigentlich ist uns egal, wer diesen hammerharten und dennoch eingängigen Sound fabriziert hat. Wir genießen “Close To Collapse” vollends. Einem akustischen Abbruchkommando gleich, kommt die Musik aus den Boxen. Der Gesang und die Musik erinnern in den ruhigeren Passagen etwas an Depeche Mode . Wenn sie loslegen, wird es schwer mit einem konkreten Vergleich. Auf jeden Fall kommen hier viele Metalbands in Betracht – was nicht abwertend gemeint ist.

Die aggressiven Synthsounds auf “Close To Collapse” passen gut zu den Gitarrenriffs. Der Bass ist eher unaufflällig. Das Schlagzeug klingt wie ein Zwischending aus E- und A-Drumkit. Auf jeden Fall besitzt es einen voluminösen Klang.

Auch beim Gesang dürfen wir erfreulicherweise feststellen, dass nicht übertrieben wurde. Die Stimme wird gelegentlich elektronisch verfremdet, was gut klingt. Löblich ist, dass Standards wie pig squeals und dergleichen gemieden werden. Gut so.

Somit kann man kurz festhalten: “Close To Collapse” kommt echt gut. Es ist das Full-Length-Debüt von Heartlay. Zuvor gab es die zwei EPs “Injection” (2014) und “Remedy” (2015).

Rating



Produktion: 7 von 10





Arrangement und Instrumentierung: 7 von 10





Sammlungswert und Exotik: 7 von 10





Eingängigkeit / Mainstream: 8 von 10





Klang / Sound: 7 von 10





Anspruch und Innovation: 6 von 10





Songwriting / Komposition: 6 von 10





Beiheft / Booklet: Nicht bewertet





Gesangliche Leistung: 6 von 10





: Nicht bewertet



Tracks



1 – Imminent (01:01)

2 – Thrown (03:25)

3 – Come Down (03:24)

4 – In Here (05:15)

5 – Will It Be Enough (04:08)

6 – Death Screens (04:23)

7 – All Alone (04:14)

8 – The Sights (03:42)

9 – Faded (04:03)

10 – I Cant Let It Fall (05:24)

11 – Make It Go Away (05:31)



Line-Up (Live)



Xavier Schattel : guitar

Antoine Verdier : bass

Aaron Sadrin : vocals / guitar

Cyril Merlaud : drums



Tour