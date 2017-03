Heart-Shaped Mountain

Ha Ha Tonka haben sich 2004 gegründet, damals noch unter dem Namen Amsterband. Nun ist ihr neues Studioalbum, “Heart-Shaped Mountain”, beim Chicagoer Indielabel Bloodshot Records erschienen.

Gegenüber ihrem Debüt “Buckle in the Bible Belt” haben sie sich musikalisch nicht allzu sehr verändert. Ihr Sound ist gesetzter, die Kompositionen etwas runder. Klar, die Knaben sind ja auch inzwischen ein paar Jahre älter geworden. Ihren rauhen Ausdruck haben sie beibehalten, allerdings angereichert mit etwas feinerer Melodik. Vielleicht spricht das Quintett deshalb auch von ihrem “love album”.

Allgemein fällt auf, dass Ha Ha Tonka neuerdings mehr Wert auf Harmonien legen. Ob das an den beiden neuen Mitgliedern liegt, oder am Älterwerden, wer weiß? Insgesamt klingen sie nun lockerer, folkiger, nicht mehr ganz so rockig wie in ihren frühen Jahren. Dennoch, ihre Spritzigkeit und Dynamik haben sie nicht verloren. Je öfter man das Album hört, desto besser schleicht es sich in die Gehörgänge, wobei sich schnell ein paar Favoriten herauskristallisieren, wie z.B. “Going that way” oder “All with you”.

Ha Ha Tonka zeigen erneut, dass sie zu den großen Songschreibern gehören. Nur eine einzige Nummer ist etwas schwächer (“The Party”), der Rest ist hochklassig. “Heart-Shaped Mountain” hat das Potential, Ha Ha Tonka deutlich bekannter zu machen. Damit sie endlich ihren Status als Geheimtipp ablegen können. Verdient hätten sie es.

Rating

Produktion: 6 von 10





Arrangement und Instrumentierung: 7 von 10





Sammlungswert und Exotik: 7 von 10





Eingängigkeit / Mainstream: 8 von 10





Klang / Sound: 6 von 10





Anspruch und Innovation: 7 von 10





Songwriting / Komposition: 8 von 10





Beiheft / Booklet: Nicht bewertet





Gesangliche Leistung: 7 von 10





: Nicht bewertet



Tracks

Race to the Bottom (03:41)

Everything (03:15)

All With You (03:12)

Going That Way (03:31)

Height of My Fears (04:25)

Land Beyond (02:23)

The Party (03:45)

Arkansas (03:38)

Favor (02:57)

Telluride (03:40)







