Paddy Dear

Jeder, der sich auch nur oberflächlich mit Irish-Folk beschäftigt, kennt sicher Finbar Furey. Der Ire, der solo, wie auch im Duo mit seinem Bruder Eddie oder im Familienverbund The Fureys Platten veröffentlichte, ist aus der irischen Folk-Szene nicht wegzudenken.

Seit Ende der Sechziger Jahre kennt man seine Stimme, wie auch sein Spiel auf der Uilleann pipe oder dem Banjo. Daneben spielt er auch Gitarre und Tin Whistle. Der 1946 geborene Musiker scheute auch nie davor zurück, Irish-Folk mit anderen Stilen zu kombinieren.

Nun beglückt er uns mit einem neuen Album. “Paddy Dear” ist kürzlich erschienen. Auch hier vermengt er Irish-Folk mit verschiedenen Stilen, wie Americana und Pop. Dieser Mix gelingt Finbar Furey vorzüglich. Der alte Knabe hat’s einfach drauf. Wunderbare Lieder, teils beschwingt und stets von seiner ausdrucksstarken und brüchigen Stimme geprägt.

Ein erstklassiges Album, das weit über die Grenzen des Irish-Folk hinausgeht. Dennoch dürften auch Freunde der irischen Volksmusik große Freude daran haben. Als Gast erscheint u. a. Sharon Shannon.

Rating



Produktion: 7 von 10





Arrangement und Instrumentierung: 7 von 10





Sammlungswert und Exotik: 6 von 10





Eingängigkeit / Mainstream: 7 von 10





Klang / Sound: 7 von 10





Anspruch und Innovation: 6 von 10





Songwriting / Komposition: 7 von 10





Beiheft / Booklet: Nicht bewertet





Gesangliche Leistung: 8 von 10





: Nicht bewertet



Tracks



We Built a Home (03:20)

The Galway Shawl (04:29)

Sarah Waits (04:24)

Paddy Dear (04:07)

The Taxi’s Waiting (03:04)

I Was Further Than I Thought I Was (04:05)

I Remember You Singing This Song (02:49)

Sweet Liberty of Life (04:08)

The Ghost of Kelly Dancing (04:00)

Michael Power (03:52)

He’ll Have to Go (04:02)

Lament for John (02:58)