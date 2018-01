As You Are

Gestern stellte die israelische Künstlerin Fafa Galoure ihr Debüt-Album “As You Are” vor. Zusammen mit Asi Ashkenazi, mit dem Efrat Cohen, so ihr richtiger Name, seit 2012 zusammenarbeitet, hat sie das Material für ihr neues Werk erarbeitet.

Die stilistische Ausrichtung ihrer Musik ist nicht ganz einfach festzulegen. Die Grundlage ist Indie-Rock. Darüberhinaus jedoch pendelt die Musik in verschiedene Richtungen und lässt Einflüsse aus Pop, Jazz, Blues, Soul oder sogar Punk erkennen.

In ihren Liedern offenbart Fafa Galoure ihre Emotionen, malt förmlich emotionale Landschaften und erzählt von ihren Idealen, Hoffnungen, Konflikten und Enttäuschungen. So ist die Bandbreite im emotionalen Ausdruck der Musik denn auch sehr groß.

Melancholisch und verhalten klingt z.B. “Falling from Wonder”, das erste Stück des Albums. Wohingegen “Tingle my taste” bissigen Indierock darstellt. “In Sound” klingt zerbrechlich, das folgende “Hero” selbstbewusst und schräg. So abwechlungsreich geht es durch das gesamte Album.

“I believe in humanity and unity and try to share my part as a being and creator.”

Besonders erfreulich ist, dass das Ensemble einen recht eigenen Sound kreiert. Hier wird nicht nach Vorbildern gesucht, sondern sehr direkt und impulsiv den persönlichen Vorstellungen gefrönt. Effekte und klangliche Spielereien werden behutsam eingesetzt. Fafa Galoure hat für ihre ausgefallene Musik den idealen Sound bekommen.

Man merkt, dass an diesem Album sehr hart gearbeitet und sehr lange gefeilt wurde. Drei Jahre lang wurde experimentiert, komponiert und arrangiert und schließlich mithilfe einer lokalen Fundraising-Aktion aufgenommen.

“As You Are” stellt in der Summe ein emotionales Wechselbad dar, wobei sich eine gewisse melancholische Ader durch alle Titel des Albums zieht. Uns hat dieses Erstlingswerk ziemlich schnell ergriffen. Auch, weil Efrat Cohen eine exzellente Sängerin ist, die mit ihrer Stimme ihre Gefühle sehr direkt vermitteln kann.

Rating



Produktion: 8 von 10





Arrangement und Instrumentierung: 8 von 10





Sammlungswert und Exotik: 7 von 10





Eingängigkeit / Mainstream: 7 von 10





Klang / Sound: 7 von 10





Anspruch und Innovation: 8 von 10





Songwriting / Komposition: 8 von 10





Beiheft / Booklet: Nicht bewertet





Gesangliche Leistung: 7 von 10





: Nicht bewertet



Tracks



1 – Falling from Wonder – 00:03:30

2 – Tingle My Taste – 00:05:12

3 – Inside Your Heart – 00:04:47

4 – On The Road – 00:03:16

5 – No Sound – 00:05:09

6 – Hero – 00:02:45

7 – Am I Dreaming – 00:04:14

8 – Clean Again – 00:04:00

9 – In The Dark – 00:03:31

10 – Euphoria – 00:04:04



Line-Up



Efrat Cohen – Singer / Songwriter / Composer

Asi Ashkenazi – Piano and Keyboards / Composer / String Arrangements

Omer Hershman – Music Production / Arrangements / Guitar

Ofer Prion – Guitar and Vocals / Production Consultant / Mixing

Karni Postel – Cello and Vocals

Adi Gigi – Bass Guitar and Upright

Elad Cohen Bonen – Drums



