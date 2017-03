Waxx Up

Der Titel “I Want You Back”, phänomenal gesungen von Michelle Willis, leitet in beeindruckender Manier ein Album ein, das viele Gäste, wunderbare Gesangsstimmen und ein großes Stilspektrum zu bieten hat.

Der belgische Pianist Eric Legnini bietet auf seinem neuen Album “Waxx Up” einen Mix vorwiegend aus Jazz, Soul, Funk und Pop. Starke Grooves sind offenbar seine Sache, obwohl er ursprünglich den klassischen Weg (am Klavier) eingeschlagen hatte. Schon früh kam er allerdings mit Jazz und den damit verwandten Stilen in Berührung und fand hier seine Bestimmung.

Seine früheren Alben waren eine deutliche Spur jazziger, wenngleich er sich schon immer anderen Stilen aufgeschlossen zeigte. Doch mit “Waxx Up” serviert er eine ungeheure Farbenpracht, die man so von ihm noch nicht kennt. Der Funk steckt in fast jedem Takt. Insgesamt stellt das Album ein reizvolles musikalisches Kaleidoskop dar.

“Waxx Up” und die guten Stimmen von Michelle Willis, Yael Naim, Anaëlle Potdevin, Mathieu Boogaerts und Natalie Williams sind ein echter Ohrenschmaus.

Rating



Produktion: 7 von 10





Arrangement und Instrumentierung: 8 von 10





Sammlungswert und Exotik: 8 von 10





Eingängigkeit / Mainstream: 8 von 10





Klang / Sound: 7 von 10





Anspruch und Innovation: 8 von 10





Songwriting / Komposition: 8 von 10





Beiheft / Booklet: Nicht bewertet





Gesangliche Leistung: 8 von 10





: Nicht bewertet



Tracks



1 I Want You Back Featuring – Michelle Willis

2 Run With It Featuring – Charles X

3 Despair Featuring – Yael Naim

4 Riding The Wave Featuring – Anaëlle Potdevin

5 Black Samourai

6 Night Birds Featuring – Mathieu Boogaerts

7 The Parkway Featuring – Michelle Willis

8 The Wire Featuring – Ibrahim Maalouf

9 Maybe Featuring – Michelle Willis

10 Sick & Tired Featuring – Michelle Willis

11 Here Comes The Beat Man

12 The Sun Will Dance Featuring – Hugh Coltman

13 Living For Tomorrow Featuring – Natalie Williams

14 Lagos ’75