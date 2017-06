Take My Waltz / Ebba Forsberg Sings Leonard Cohen

Welch schöne Idee, zum Tod des großen Singer/Songwriters Leonard Cohen dieses Album neu aufzulegen!

Der Kanadier Leonard Cohen war im November letzten Jahres verstorben, nur wenige Wochen nach Veröffentlichung seines letzten Albums. Er ist bekannt für seine häufig melancholischen Lieder und seine gute und tief klingende Stimme. Er schrieb zahlreiche Hits und wurde in so manche Hall of Fame aufgenommen.

Ebba Forsberg ist eine schwedische Künstlerin und Schauspielerin, die mit einer wunderbaren Stimme gesegnet ist. Seit 1997 veröffentlicht sie Solo-Alben, worunter sich neben diesem Cohen-Album noch eines mit Liedern von Bob Dylan und eines mit Liedern von Tom Waits finden. Oftmals arbeitet sie mit Mikael Wiehe zusammen. Neben ihrer Solokarriere hat sie auch in verschiedenen Bands gesungen und gespielt, darunter das Traste Lindéns Kvintett, mit dem sie 1994 das schöne Album “Som på film” aufnahm.

2009 brachte sie ihre Zuneigung für die Musik Leonard Cohens in Form des Albums “Ta min vals – Ebba Forsberg sjunger Leonard Cohen” zum Ausdruck, komplett in schwedischer Sprache, wobei Mikael Wiehe die Übersetzungen vornahm. Nun bringt Gamlestans Grammofonbolag dieses Album um einen Track ergänzt und in englischer Sprache in Deutschland heraus.

Darauf finden sich sowohl altbekannte Hits, wie auch unbekanntere Juwelen aus der Schmuckkiste des Meisters. Insgesamt ist die Zusammenstellung sehr schön gelungen. Die Interpretationen sind einerseits sehr eigenständig, andererseits bleibt die ursprüngliche Atmosphäre der einzelnen Lieder erhalten.

Mit ihrer schönen Stimme verleiht Ebba Forsberg den Stücken dennoch einen etwas anderen, sehr intensiven Anstrich. Die Instrumentierung orientiert sich unterschiedlich stark am Original. Am Ende erhält man ein wunderschönes Album mit der herrlichen Musik Cohens. Ebba Forsbergs Versionen ermöglichen teilweise einen ganz neuen Blick auf die einzelnen Titel. Man muss fürwahr kein Cohen-Fan sein, um von dieser Einspielung begeistert zu sein.

Ebba Forsberg hat 2011 zudem noch ein Live-Album herausgebracht mit 12 Titeln von Leonard Cohen.

Rating



Produktion: 8 von 10





Arrangement und Instrumentierung: 8 von 10





Sammlungswert und Exotik: 8 von 10





Eingängigkeit / Mainstream: 8 von 10





Klang / Sound: 7 von 10





Anspruch und Innovation: 7 von 10





Songwriting / Komposition: 8 von 10





Beiheft / Booklet: Nicht bewertet





Gesangliche Leistung: 9 von 10





: Nicht bewertet



Tracks



01 – HERE IT IS – 00:05:32

02 – DANCE ME TO THE END OF L – 00:04:06

03 – TAKE THIS WALTZ – 00:06:12

04 – HALLELUJAH – 00:04:54

05 – SUSANNE – 00:04:36

06 – SISTERS OF MERCY – 00:03:40

07 – IF IT BE YOUR WILL – 00:04:17

08 – JOAN OF ARC – 00:06:45

09 – HEY, THATS NO WAY TO SAY – 00:02:43

10 – THE GUESTS – 00:07:06

11 – WHO BY FIRE – 00:04:03



Tracks (schwedische Version)



Här Är Det – Here It Is (05:32)

Dansa Mej Till Kärleken – Dance Me To The End Of Love (04:06)

Ta Min Vals – Take This Waltz (06:12)

Halleluja – Hallelujah (05:50)

Kärlekens Systrar – Sisters Of Mercy (03:37)

Må Din Vilja Ske – If It Be Your Will (04:16)

Johanna Från Orleans – Joan Of Arc (06:45)

Det Här Är Inget Sätt Att Säg Adjö – Hey, That’s No Way To Say Goodbye (02:42)

Gästerna – The Guests (07:04)

Vem Genom Eld – Who By Fire (04:03)