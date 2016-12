On the Bus to Galway Bay

Eine Herzensangelegenheit ist es uns, Bands und Künstler vorzustellen, die nicht zu den großen Stars einer Szene gehören. Bei dem in Halle beheimateten Quartett “Die Greenhorns” tun wir dies sehr gerne, weil sie uns mit ihrer neuen CD “On the Bus to Galway Bay” ein sehr schönes Irish-Folk-Album bescheren.

Die Galway Bay ist eine große und größtenteils sehr schöne Bucht an der Westküste Irlands, an der auch die Stadt Galway liegt, der momentane Wohnort Sharon Shannons. Das Bild der Galway Bay vor Augen genießt man die akustische Busfahrt dorthin mit den Greenhorns gleich noch ein Stückchen mehr.

17 Titel haben sie zusammengetragen, charmant und gekonnt präsentiert. Guten mehrstimmigen Gesang kombinieren sie mit instrumentaler Spielkunst auf professionellem Niveau. Das Instrumentarium besteht aus Gitarre, Akkordeon, E-Bass, Whistles, Schlagzeug und Fiddle.

Die Greenhorns bieten kein stocksteifes Musizieren, im Gegenteil, ihre Musik wirkt absolut locker und überzeugt mit großer Spielfreude. Somit dürften auch die Konzerte der Greenhorns recht unterhaltsam sein.

Irish-Folk aus Deutschland? Wenn er so überzeugend und mit solcher Begeisterung präsentiert wird, spricht nichts dagegen!

Rating



Produktion: 6 von 10





Arrangement und Instrumentierung: 6 von 10





Sammlungswert und Exotik: 5 von 10





Eingängigkeit / Mainstream: 6 von 10





Klang / Sound: 6 von 10





Anspruch und Innovation: 5 von 10





Songwriting / Komposition: 6 von 10





Beiheft / Booklet: Nicht bewertet





Gesangliche Leistung: 6 von 10





: Nicht bewertet



Tracks



01. Inisheer

02. Molly Malone

03. The Ferryman

04. I’ll Tell me Ma

05. Boulavogue

06. An Irish Blessing

07. A Pub With No Beer

08. The Wild Rover

09. Blarney Roses

10. Galway Bay

11. Master McGrath

12. The Bold O’Donaghue

13. Rocky Road to Dublin

14. Whisky in the Jar

15. The Parting Glass

16. On the Bus to Galway Bay

17. Embrace