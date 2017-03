Cabbagetown

Auch wir haben den Fehler begangen, Delta Moon als Bluesband zu bezeichnen. Es steckt zwar einiges an Blues in ihrer Musik, aber sie darauf zu reduzieren, würde viele Facetten ihrer Musik unterschlagen.

Delta Moon ist eine in Atlanta, Georgia, gegründete Band, die in Quartett-Besetzung mit zwei Gitarren, Bass und Schlagzeug, spielt. Ihr letztes Album aus dem Jahr 2015, “Low Down”, wurde vom Down Beat Magazine zu ihren “best albums of 2015” gezählt.

Da darf man gespannt sein, was die Rezensenten des Magazins zum neuen Album sagen werden. “Cabbagetown” ist es betitelt und wird über Jumping Jack Records veröffentlicht. “Cabbagetown” ist noch eine deutliche Spur besser als der Vorgänger. Die Ecken und Kanten sind noch da, denn allzu glatt ist der Sound von Delta Moon auch heute noch nicht. Aber das Songmaterial ist besser. Weniger blueslastig und allgemein vom Stil her kaum einzuordnen.

Nachdem Delta Moon im Frühjahr 2016 ausgiebig in Europa getourt sind, haben sie sich in Marlon Pattons Studio in Tucker, Georgia, eingemietet. Alles, was sich in den vorangegangenen Monaten angestaut hatte, spielten sie sich in nur sechs Nächten von der Seele. Hauptkompositeur Tom Gray lieferte vier Titel. Ein Cover von “Death Letter”, das aus der Feder von Son House stammt, gibt es. Den Rest hat die Band gemeinsam geschrieben.

Teils in ihren eigenen Home-Studios aufgenommen, besitzt der Sound des Albums sehr viel Charme und eine persönliche Atmosphäre, sowie Wärme. “Cabbagetown”: Charmanter Roots-Rock in vorzüglicher Qualität.

Rating

Produktion: 7 von 10





Arrangement und Instrumentierung: 6 von 10





Sammlungswert und Exotik: 6 von 10





Eingängigkeit / Mainstream: 6 von 10





Klang / Sound: 6 von 10





Anspruch und Innovation: 6 von 10





Songwriting / Komposition: 7 von 10





Beiheft / Booklet: Nicht bewertet





Gesangliche Leistung: 5 von 10





: Nicht bewertet



Tracks

1 Rock and Roll Girl

2 The Day Before Tomorrow

3 Just Lucky I Guess

4 Coolest Fools

5 Refugee

6 Mad About You

7 Death Letter

8 21st Century Man

9 Cabbagetown Shuffle

10 Sing Together



Line-Up

Tom Gray: Gesang, Gitarre

Mark Johnson: Gitarre

Franher Joseph: Bass

Vic Stafford: Schlagzeug



Tourdaten

03/24/17 Ratingen Manege Lintorf Germany

03/27/17 Kassel Theaterstübchen Germany

03/29/17 Fürth Kofferfabrik Germany

03/30/17 Ulm Charivari Germany

03/31/17 Freudenburg Ducsaal Germany

04/01/17 Habach Village Germany

04/02/17 Vienna Reigen Austria

04/06/17 Bremen Meisenfrei Germany

04/07/17 Erfurt Museumskeller Germany

04/08/17 Erfurt Museumskeller Germany

04/10/17 Milan Ligera Italy

04/11/17 Aosta Cittadella dei Giovani Italy

04/12/17 Milan Nidaba Theatre Italy

04/13/17 Pordenone Nifty House Italy

04/15/17 Affalter Gasthof “Zur Linde” Germany

04/16/17 Magdeburg Feuerwache Germany

04/21/17 Bordesholm Savoy Kino Germany

04/22/17 Norderstedt Kulturwerk am See Germany

04/24/17 Celle Herzog Ernst Germany

04/25/17 Thiersheim Thorndal Club Germany

04/26/17 Oberstenfeld Blues im Bottwartal Germany

04/27/17 Eppstein Wunderbar Weite Welt Germany

04/28/17 Bad Reichenhall Magazin 4 Germany

04/29/17 Singwitz Kesselhauslager Germany

05/01/17 Ingolstadt Neue Welt Germany

05/04/17 Reggio Calabria Malto Gradimento Italy

05/05/17 Catanzaro Country Club Le Querce Italy

05/06/17 Cinquefrondi Il Frantoio delle Idee Italy







