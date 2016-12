Grit Grease And Tears

Deb Ryder, wer den Namen nicht kennt, sollte ihn sich notieren! Die bei Chicago geborene Künstlerin steht bereits seit Jugendjahren auf der Bühne, anfangs an der Seite ihres Stiefvaters und lieferte das Vorprogramm für einige große Namen (Taj Mahal, Etta James).

Mit “Grit Grease And Tears” hören wir bereits das dritte Album der US-Amerikanerin. Zuvor veröffentlichte sie “Might just get lucky” (2013), sowie “Let It Rain” (2015). War das Debüt noch von einer gewissen Suche nach einem persönlichen Stil geprägt, hatte sie diesen auf “Let It Rain” in einer groovenden leicht rockigen Blues-Variante mit gelegentlichen Rhythm’n’Blues-Zitaten gefunden.

Auf “Grit Grease And Tears” fährt Deb Ryder mit diesem Erfolgsrezept fort und verfeinert ihren Sound sogar noch etwas. Ihre kehlige “Whisky getränkte” Stimme intoniert typische Bluestexte über harte Zeiten und Tränen, aber auch über Erinnerungen an schöne Momente. Dabei ist von der Uptempo-Nummer bis zum Slow-Blues alles geboten.

Was die Instrumente anbelangt, werden alle Klischees bedient. Wer, wie wir, z. B. auf fette Hörner, schnurrende Hammonds (Mike Finnigan) oder gefühlvolle Gitarrensoli (Johnny Lee Schell) steht, dürfte zu so manchem auditiven Orgasmus gelangen. Die Produktion ist ebenfalls erstklassig. Als Gäste sind u. a. Sugaray Rayford, Albert Lee und Bob Corritore beteiligt.

“Grit Grease And Tears” ist nichts weniger als ein Album mit 12 Titeln, die allesamt das Wunderbare verkörpern, das der Blues bieten kann. Ein Highlight für Bluesfans!

Rating



Produktion: 7 von 10





Arrangement und Instrumentierung: 8 von 10





Sammlungswert und Exotik: 5 von 10





Eingängigkeit / Mainstream: 7 von 10





Klang / Sound: 7 von 10





Anspruch und Innovation: 5 von 10





Songwriting / Komposition: 7 von 10





Beiheft / Booklet: 7 von 10





Gesangliche Leistung: 8 von 10









Tracks



1 Ain’t Gonna Be Easy (03:49)

2 Get a Little Steam Up (04:41)

3 Blink of an Eye (03:56)

4 Grit Grease & Tears (04:42)

5 Sweet Mary Anne (04:47)

6 Lord Knows I Do (04:48)

7 Panic Mode (03:29)

8 Just Her Nature (05:45)

9 New Mechanic (Patrick’s Blues) (05:37)

10 Rivers Forgiveness (03:29)

11 Prisoner of War (03:19)

12 Right Side of the Grass (03:55)



Line up



Deb Ryder: Gesang

Tony Braunagel: Drums

Ric Ryder: Bass

Johnny Lee Schell: Gitarre

Mike Finnigan: Keyboards