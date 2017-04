Crooked For You

Angesichts des geilen Sounds, den Death By Chocolate auf ihrem neuen Album “Crooked For You” liefern, hätten wir bei der Frage nach der Herkunft dieser Band sicher nicht auf die Schweiz getippt.

Death By Chocolate ist ein junges Quintett, das es in der Schweiz (die ja nicht gerade als Rock-Hochburg bekannt ist) geschafft hat, sich mit harten Tönen in die oberen Ränge der Album-Charts zu spielen. Doch Death By Chocolate sind keine Metalband. Sie verfügen über das Geschick, Härte, Rauheit und Melodien zu einem homogenen Ganzen verbinden.

Durch die starke Produktion, die eine gute Portion Dreck in den Sound einbringt, wirkt die Musik umwerfend. Selbst bei den abgehenden Nummern wird nicht übertrieben, stets bleibt noch Luft im Klangbild. So entsteht ein echt lebendiger Sound. Musik und Sound passen perfekt zusammen.

Death By Chocolate haben eine schwere Zeit hinter sich. Nur allmählich haben sie es geschafft, dass eine größere Öffentlichkeit in der Schweiz von ihnen Notiz nimmt. Dafür haben sie auch verdammt hart gearbeitet und lange Tourneen absolviert, die sie durch die ganze Schweiz, quer durch Europa und sogar bis in die USA geführt haben.

Den ersten größeren Erfolg mit dem Vorgängeralbum “Among sirens” von 2014 haben sie verdient. Wir sehen keinen Anlass zur Sorge, dass ihnen mit “Crooked For You” nicht ähnliches gelingt. Wir sind sogar der Meinung, dass das neue Album noch überzeugender ist. Death By Chocolate spielen harte Musik, sind aber weit von Metal entfernt, gelegentlich wird es sogar leicht poppig. Eine sehr erfreuliche Veröffentlichung!

Rating

Produktion: 9 von 10





Arrangement und Instrumentierung: 7 von 10





Sammlungswert und Exotik: 6 von 10





Eingängigkeit / Mainstream: 8 von 10





Klang / Sound: 8 von 10





Anspruch und Innovation: 6 von 10





Songwriting / Komposition: 8 von 10





Beiheft / Booklet: 7 von 10





Gesangliche Leistung: 6 von 10









Tracks

Give Us a Reason (03:10)

Gravedigger (02:52)

Cross the City Line (03:01)

No Shore to Come (03:41)

Foch (04:40)

And I Try (04:01)

Crooked for You (04:12)

Two Paths (03:05)

Virgin Killer (03:44)

The Witch and the Poor (04:28)

Pillow Ground (03:43)



Line-Up

Mathias Schenk: Gesang, Gitarre

Daniel Wyttenbach: Keyboards

Thomas Schläppi: Gitarre

Daniel Schläppi: Bass

Kevin Chesham: Schlagzeug







