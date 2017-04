These Things Shall Pass

Der in Memphis ansässige Musiker Davis Coen bringt heute sein zehntes Album heraus. “These Things Shall Pass” heißt die Scheibe, mit der sich der US-Amerikaner einen lange gehegten Wunsch erfüllt, nämlich ein ganzes Album mit Spirituals zu machen.

Neben bekannten Standards, u.a. von Hank Williams und Johnny Cash geschrieben, hat Davis Coen sechs eigene Sachen draufgepackt. Das Album wurde in den Sand Dog Studios in Batesville aufgenommen und von Davis Coen und dem Schlagzeuger Ryan Rogers produziert.

Davis Coen bezeichnet seine Musik als “contemporary country-blues”, wobei er sich auch gerne dem spirituellen Liedgut zuwendet. Wie eingangs erwähnt, hier ausschließlich. An sich nichts Neues und eigentlich auch nicht besonderes aufregend. Doch “These Things Shall Pass” ist echt überragend. Davis Coen und seine Mitstreiter spielen die Titel lässig, entspannt und abwechselnd mit Blues- oder Country-Feeling. Genial ist vor allem der Einsatz eines leicht verstimmten Pianos.

Davis Coen gelingt mit “These Things Shall Pass” ein ausgesprochen starkes Album, intensiv im Ausdruck, unaufgeregt in der Darbietung. Natürlich gibt es auch all die Zutaten, die man bei amerikanischer Roots- und Gospelmusik erwartet, wie z.B. die von uns heiß geliebte Hammond oder eine Pedalsteel-Gitarre. Einfach gut.

Rating



Produktion: 9 von 10





Arrangement und Instrumentierung: 8 von 10





Sammlungswert und Exotik: 7 von 10





Eingängigkeit / Mainstream: 7 von 10





Klang / Sound: 8 von 10





Anspruch und Innovation: 6 von 10





Songwriting / Komposition: 8 von 10





Beiheft / Booklet: 7 von 10





Gesangliche Leistung: 6 von 10









Tracks



Working for Jesus (02:41)

Stand by You (03:36)

Diamonds in Your Back Yard (04:00)

Saint Christopher (04:25)

What a Friend We Have in Jesus (02:36)

Shifting the Tide (05:38)

Jesus’ Hand (03:20)

Lord, Let Me Do Right (04:14)

You Are the Onliest (God I Know) (03:50)

These Things Shall Pass (03:03)

Lesser Man (03:24)

Old Rugged Cross (02:49)