Severed

Moderner Retro-Sound, klassischer Rock mit Blues, Desert und Alt-Country gemischt. Lässig präsentiert und vorzüglich produziert. Kurzum: Was die Briten von Curse of Lono auf ihrem Debütalbum “Severed” bieten, ist erstklassig.

Es war zu erwarten, dass Felix Bechtoldsheimer nach seinem Ausstieg bei Hey Negrita nicht verstummen würde. Nun meldet sich Bechtoldsheimer mit dem Debütalbum seiner neuen, 2015 gegründeten Combo zurück. Die Musik der beiden Bands ist allerdings nicht vergleichbar. Hey Negrita ist eine starke Band mit einigen sehr guten Alben, doch Curse of Lono ist ein gutes Stück verwegener, dreckiger und rauher.

Die zehn Titel des Albums sind über einen Zeitraum von 14 Jahren entstanden. Darin wird so manches abgehandelt: Drogensucht, Tod oder Eifersucht. Doch als Selbsthilfe-Album wollen sie “Severed” nicht verstanden wissen.

Wir sind in der Tat sehr angetan von diesem vorzüglichen Album. “Severed” ist ein richtiger Knaller mit exzellentem Songwriting!

Rating



Produktion: 9 von 10





Arrangement und Instrumentierung: 7 von 10





Sammlungswert und Exotik: 8 von 10





Eingängigkeit / Mainstream: 6 von 10





Klang / Sound: 7 von 10





Anspruch und Innovation: 8 von 10





Songwriting / Komposition: 8 von 10





Beiheft / Booklet: 7 von 10





Gesangliche Leistung: 6 von 10









Tracks



1 – Five Miles (04:22)

2 – Pick Up the Pieces (03:08)

3 – Each Time You Hurt (03:45)

4 – Just My Head (05:09)

5 – London Rain (04:51)

6 – He Takes My Place (02:48)

7 – Send for the Whisky (03:04)

8 – All I Got (02:56)

9 – Welcome Home (04:03)

10 – Don’t Look Down (04:45)



