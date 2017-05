Forever

Sie machten schon Punk, als es Punk noch gar nicht gab: Cock Sparrer. Nun sind sie mit einem neuen Album wieder aufgetaucht. Das schlicht mit “Forever” betitelte Album erscheint heute über Randale / Membran.

1972 gegründet, begannen Cock Sparrer, wie viele andere Bands als Coverband. Sie erhielten in der Folge zwar einen Plattenvertrag, Erfolge stellten sich jedoch lange Zeit nicht ein. Die geringe Akzeptanz der frühen Punk-/Skinhead-Bands bei den Fans in UK war zum Beispiel auch der Grund dafür, dass die im gleichen Jahr gegründeten und im gleichen Metier sich bewegenden Slade ihr Image radikal änderten und als Glamourband berühmt wurden.

Mittlerweile gelten Cock Sparrer als Legende. Auf ihrer aktuellen Tour kommen die Fans in Scharen. Zum Beispiel mussten für ihren Auftritt im Berliner SO36 drei Termine angesetzt werden, weil die Konzerte so schnell ausverkauft waren.

Auf “Forever” bringt das Quintett das, was man von ihm erwartet, nämlich harten Punk/Rock mit deutlich britischer Note und jede Menge Mitgröhl-Refrains. Für Musikästheten nicht das Richtige, ansonsten durchgängig schön knackiger Rock, der echt gut hörbar ist, selbst wenn man kein Fan der Briten ist. Der Sound ist übrigens wunderbar trocken.

Rating



Produktion: 7 von 10





Arrangement und Instrumentierung: 7 von 10





Sammlungswert und Exotik: 6 von 10





Eingängigkeit / Mainstream: 8 von 10





Klang / Sound: 8 von 10





Anspruch und Innovation: 6 von 10





Songwriting / Komposition: 6 von 10





Beiheft / Booklet: Nicht bewertet





Gesangliche Leistung: 6 von 10





: Nicht bewertet



Tracks



One by One (02:59)

Believe (02:25)

Gonna Be Alright (03:37)

Don’t Tell Anyone Anything (02:51)

Family of One (03:24)

Every Step of the Way (03:37)

In My Town (02:31)

Contender (03:34)

Nothing Like You (03:18)

I’ve Had Enough (04:19)

Somebody’s Brother; Somebody’s Son (03:38)

Us Against the World (02:43)

Up With This (03:03)

Sons of the New Millennium (02:36)

You Lost the War (01:59)

We’re the Good Guys (02:54)



Tour



19.05. Berlin – SO36 (Germany)SOLD OUT

20.05. Berlin – SO36 (Germany) SOLD OUT

21.05. Berlin – SO36 (Germany) ADDITIONAL SHOW

15.07. Tabor – Mighty Sounds Festival (Czech Republic)

23.07. Oberhausen – Ruhrpott Rodeo (Germany)

18.11. St. Brieuc – Ink Mas Party (France)

25.11. Dresden – MAD Fest (Germany)