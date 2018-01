The Thread That Keeps Us

Dieses Mal sollte anscheinend alles ganz anders sein. Es sollte nicht wie gewohnt ein Studio in Tucson sein, sondern man ging, allerdings mit dem Produzenten Craig Schumacher im Gepäck, auf die Reise nach Südkalifornien. Nahe San Francisco schlug man diesmal die Zelte für die Zeit der Aufnahmesessions im Panoramic House auf.

Zwei Jahre nach ihrem letzten Album “Edge Of The Sun” lassen Calexico mit ihrem neuen Album “The Thread That Keeps Us”, dem neunten Studioalbum ihrer Karriere, von sich hören und überraschen mit neuen Klängen und Rhythmen. Neben krachenden Indie-Rock-Nummern, gibt es sogar Reggae und echten Wüstenrock, mit malischer Färbung.

Was unverändert geblieben ist, sind die herausragende Qualität ihrer Kompositionen wie auch die nachdenklichen und wohl-bedachten Texte. Als wäre es eine direkte Reaktion auf die aktuelle Entwicklung in den USA, klingen Calexico auf einmal härter, direkter, rauher und gelegentlich ungestüm. Nicht durchgängig, aber wiederholt. Der Latin- bzw. TexMex- oder Mariachi-Einfluss ging hingegen zurück, blieb dennoch erhalten. Balladen werden immer wieder eingestreut.

Der neue Sound steht Calexico bestens. Die Band um Joey Burns und John Convertino hat sich klanglich etwas verändert, aber im Wesentlichen sind Calexico so geblieben, wie wir sie schon immer lieben. “The Thread That Keeps Us” ist ausgeprochen gut geraten. Stark!

Wie empfehlen übrigens, sich die Deluxe-Variante des Albums zuzulegen.

Rating



Produktion: 8 von 10





Arrangement und Instrumentierung: 8 von 10





Sammlungswert und Exotik: 8 von 10





Eingängigkeit / Mainstream: 7 von 10





Klang / Sound: 7 von 10





Anspruch und Innovation: 7 von 10





Songwriting / Komposition: 8 von 10





Beiheft / Booklet: Nicht bewertet





Gesangliche Leistung: 7 von 10





: Nicht bewertet



Tracks (Deluxe-Ausgabe)



1 – End of the World With You (03:08)

2 – Voices in the Field (03:26)

3 – Bridge to Nowhere (03:07)

4 – Spinball (01:11)

5 – Under the Wheels (03:23)

6 – The Town & Miss Lorraine (02:40)

7 – Flores y Tamales (02:48)

8 – Another Space (03:56)

9 – Unconditional Waltz (01:39)

10 – Girl in the Forest (02:46)

11 – Eyes Wide Awake (04:20)

12 – Dead in the Water (02:46)

13 – Shortboard (01:57)

14 – Thrown to the Wild (04:47)

15 – Music Box (02:53)

16 – Longboard (03:02)

17 – Luna Roja (03:43)

18 – Curse of the Ride (02:51)

19 – Lost Inside (04:30)

20 – Inside the Energy Field (01:17)

21 – End of the Night (03:29)

22 – Dream on Mount Tam (03:43)



Line-Up



Guitar, Vocals, Keyboards, Percussion: Joey Burns

Drums, Percussion: John Convertino

Guitar, Vocals, Vibraphone, Percussion: Jairo Zavala

Pedal Steel Guitar: Connor Gallaher

Bass: Scott Colberg

Cello: Evan Shelton

Keyboards, Guitar, Bass, Synth: Sergio Mendoza

Percussion, Synth, Drum Machine: Chris Schultz

Synthesizer: John Baccigaluppi

Synthesizer: Marcus Fischer

Backing Vocals: Johnny Contreras

Trumpet, Backing Vocals, Vibraphone, Percussion: Jacob Valenzuela

Trumpet, Guitar, Synth, Vibraphone, Backing Vocals, Drum: Martin Wenk

Violin: Tom Hagerman



