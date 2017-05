Bad Movie

Als uns Bobby Messanos neues Album “Bad Movie” erreichte, kramten wir sofort sein 2013er Album “Welcome to Deltaville” heraus, das er mit der wunderbaren Deanna Bogart einspielte. In bester Erinnerung war uns das herrliche Zusammenspiel dieser beiden Bluesmusiker/innen, die mit so viel Herzblut ihr Geschäft betreiben.

Wie auf “Welcome to Deltaville” haut uns das geschmeidige Gitarrenspiel auf “Bad Movie” vom Hocker. Egal, ob die Nummer eher in die Bluesrock-Richtung geht, Messanos Spiel hat immer etwas Softes. Und wenn es Balladen sind, dann drückt er sein Leid mit der Gitarre so perfekt aus, dass man jede seiner Emotionen hautnah spürt. Bobby Messano lässt seine Gitarre sogar schnurren, wenn er will.

Wenn wir dazu noch verraten, dass in Bobby Messano ein vorzüglicher Komponist am Werk ist, wird man unsere Freude über “Bad Movie” verstehen. Bei seinem Neuling hat er sich beim Schreiben sogar noch die Unterstützung von Jon Tiven, Larry Weiss und Steve Kalinich geholt, woraus eine größere Abwechslung resultiert. Die stilistische Bandbreite ist entsprechend groß und bietet herrliche Beispiele für Texas-Blues-Rock über Country-Blues bis hin zu Blues-Balladen. Selbst soulig und funky wird es. Auch vor Reggae scheut er nicht zurück. Dennoch zerfällt “Bad Movie” nicht. Alle Stücke des Albums besitzen den für Bobby Messano typischen Ausdruck und Sound, was verbindend wirkt.

In den Texten geht es nicht nur um Blues-typische Themen (Frauen, Frauen, Frauen). Messano macht sich Gedanken über den Zustand der Welt und der USA. Es wäre bitter nötig, dass sich nicht nur Bobby Messano seine Gedanken macht, damit die Nachrichten aus den USA nicht ständig an einen schlechten Film erinnern.

Angesichts dessen, was Bobby Messano mit “Bad Movie” abliefert, wundert es uns nicht, dass Steve Winwood, Lou Gramm und die Countrystars Jimmy Wayne, Rodney Atkins und Steve Holy ihn als musikalischen Direktor wollten. Seine stilistische Vielseitigkeit und seine Sensibilität als Musiker besitzen nicht viele.

Übrigens, Bobby Messano war in den Achtzigern mit einer Poser-Rock-Band namens Messano aktiv. Mit dieser Band hat er 1989 ein gleichnamiges Album aufgenommen.

Rating



Produktion: 7 von 10





Arrangement und Instrumentierung: 7 von 10





Sammlungswert und Exotik: 6 von 10





Eingängigkeit / Mainstream: 7 von 10





Klang / Sound: 7 von 10





Anspruch und Innovation: 7 von 10





Songwriting / Komposition: 8 von 10





Beiheft / Booklet: 7 von 10





Gesangliche Leistung: 5 von 10









Tracks



01 – Bad Movie – 00:04:33

02 – Come To Your Senses – 00:04:05

03 – Why Water A Dead Rose – 00:05:16

04 – Road To Oblivion – 00:03:03

05 – Unconventional Wisdom – 00:04:32

06 – Too Good To Be True – 00:03:40

07 – If The Phone Ain’t Ringin’, It’s Me Not Callin’ – 00:02:20

08 – Never To Late To Break A Bad Habit – 00:04:05

09 – Water Under The Bridge – 00:03:55

10 – You Left Me No Choice – 00:03:58

11 – The Girl That Got Away – 00:03:40

12 – I Thought We Had This – 00:04:57

13 – We Need A Blessing – 00:03:29

14 – Is It Too Much To Hope For A Miracle – 00:04:25

15 – American Spring – 00:03:52