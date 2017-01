Another day

Ben Granfelt, welch ein grandioser Gitarrist. Der Finne hat an der Klampfe einfach alles drauf. Wie kann man mit nur 6 Saiten solch ein Feuerwerk entfachen?

“Another Day” ist das brandneue Album von Ben Granfelt und seinen Sidemen John Vihervä am Bass und Miri Miettinen am Schlagzeug. Nach nur dreitägigen Proben wurde das Album in drei Tagen größtenteils live im Studio eingespielt. Drei Tage wurden für die Gesangsaufnahmen verwendet und drei Tage, um die Aufnahmen abzumischen. Und dann spielen sie auch noch in einer Dreierbesetzung….

Auf jeden Fall scheint die Zahl drei Glück zu bringen, denn “Another Day” ist ein leicht blues-gefärbtes Rockalbum mit gutem Songwriting. Gute handgemachte Musik ohne harmonische Schnörkel. Die Musik kennt nur eine Richtung. Das Gitarrenspiel ist, wie eingangs erwähnt, von solcher Perfektion und von solch immensem Ideenreichtum geprägt, dass es eine Freude ist.

Die Gesangslinien sind uns manchmal etwas zu brav (wollte Ben Granfelt etwa nicht von seiner Gitarre ablenken?). Anonsten bleibt zu konstatieren: Gutes Songwriting, handwerkliche Perfektion, erstklassiger druckvoller Sound, geradlinige Produktion (die in den Händen von Okko Laru lag) und weit und breit keine Synthieflächen.

Freunde der klassischen Rockmusik aufgepasst, Ben Granfelt hat eure Aufmerksamkeit verdient! Kleiner Tipp: Der Finne ist gerade auf Tour!

Rating



Produktion: 8 von 10





Arrangement und Instrumentierung: 7 von 10





Sammlungswert und Exotik: 5 von 10





Eingängigkeit / Mainstream: 6 von 10





Klang / Sound: 7 von 10





Anspruch und Innovation: 5 von 10





Songwriting / Komposition: 6 von 10





Beiheft / Booklet: Nicht bewertet





Gesangliche Leistung: 5 von 10





: Nicht bewertet



Tracks



01 Hangmans Tree 03:53

02 Another Day 05:33

03 Wayward Child 05:24

04 Shine Like The Sun Over Me 03:58

05 Endless 01:37

06 Open Road, Open Book 05:48

07 Heart On Your Sleeve 04:21

08 Rocking The Boat 03:11

09 Sweet Love 03:48

10 You Are What You Is 03:30