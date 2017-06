Chapter One

Leicht düstere Endzeitstimmung verbreitet “Chapter One”, das Debütalbum der französischen Band An Erotic End Of Times. Diese Stimmung verbreitet sich auch, wenn man nicht auf die Texte achtet. Die Band selber bezeichnet ihr neues Album sogar als Soundtrack:

“‘Chapter One’ ist ein Soundtrack, der […] das Ende der dunklen und erotischen Epochen, beschreibt.”

Überraschenderweise gelingt dieses Stimmungsbild mit durchaus eingängiger Musik. Hart zwar, aber nicht übertrieben, und mit einem rohen, ungeschminkten Sound versehen. Dennoch irgendwie mit fast schon poppigen Gesangslinien.

Philippe Deschemin, Sänger und Bandleader der Industrial-Metal-Band PORN, und Erwan Frugier spielten in besagter Band zwischen 2005 und 2006 gemeinsam und starteten das Projekt An Erotic End Of Times im Jahr 2015. Philippe ist ebenso Schriftsteller, Journalist und hält Vorträge an der französischen Universität Du Parisiennois über politische Philosophie.

“Chapter One” ist ein seltsames, eigenwilliges und eindringliches Soundgebilde. An Erotic End Of Times treffen einen Ton, der so undefinierbar im Niemandsland zwischen den stilistischen Schubladen angesiedelt ist, dass es fast schon schmerzt. Verschiedene Gothic-, Industrial- und Metalstilarten werden zitiert, doch das Duo legt sich in keinem Moment fest. So entsteht auch durch diese Unbestimmbarkeit eine faszinierende Spannung. Wir hoffen auf ein “Chapter Two”, denn An Erotic End Of Times erzeugen ein so wohlig-gruseliges Vergnügen, dass man nach einer Zugabe verlangt.

Rating

Produktion: 7 von 10





Arrangement und Instrumentierung: 7 von 10





Sammlungswert und Exotik: 8 von 10





Eingängigkeit / Mainstream: 7 von 10





Klang / Sound: 7 von 10





Anspruch und Innovation: 8 von 10





Songwriting / Komposition: 7 von 10





Beiheft / Booklet: 7 von 10





Gesangliche Leistung: 6 von 10









Tracks

01. I Am Become Death

02. Love Is the End

03. No Rights

04. A Freaky World

05. One Second After

06. Writings on the Wall

07. The Hangman

08. The Origin of All Coming Evil



