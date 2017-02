Windy City

Nach knapp 18 Jahren wieder ein neues Soloalbum der US-Amerikanerin mit der Engelsstimme. Alison Krauss’ neues Album “Windy City” erscheint am 3. März bei Capitol Records.

Alison Krauss war lange Jahre nur Country-Fans bekannt. Erst als sie mit Robert Plant das vielbeachtete Album “Raising Sand” veröffentlichte, wurde sie außerhalb der Country-Szene bekannt. Mittlerweile hat die Künstlerin, die deutsche Wurzeln hat, sogar auf dem Rudolstadt Festival gespielt.

Alison Krauss passt irgendwie in keine Schublade. Für Country findet sich zu viel Pop in ihrer Musik und umgekehrt. Mit Plant hat sie neue Wege versucht und dabei sogar Titel von Led Zeppelin gesungen. Stets sehr erfolgreich. In den USA gehört sie zu den großen Stars. 27 Grammies sprechen eine deutliche Sprache.

Nun also das von uns sehnlichst erwartete neue Album. Ihr fünftes Soloalbum, ansonsten veröffentlicht sie vorwiegend Alben zusammen mit Union Station, einer Band, in der neben Krauss u.a. Ron Block, Jerry Douglas und Dan Tyminski werkeln.

“Windy City” bietet in der Standardversion 10 Titel, alles Fremdkompositionen, die von Alison Krauss und ihrem Produzenten Buddy Cannon ausgewählt wurden. Wie gewohnt, bewegt sich Krauss im Bereich von Bluegrass, Country und Pop. Hervorstechendstes Merkmal aller Stücke ist natürlich die unglaublich schöne Stimme von Alison Krauss. Dadurch erhalten alle Titel eine ganz eigene, neue Atmosphäre verpasst, sodass am Ende sehr persönliche Cover-Versionen entstanden sind. Darunter finden sich Titel, die ursprünglich von Brenda Lee, Willie Nelson, Bill Monroe oder den Osborne Brothers aufgenommen wurden.

Wer Alison Krauss’ Musik mag, wird dieses Album lieben. Ihre Stimme setzt sie wunderbar in Szene. Das wohlige Klangbett passt sehr gut. Poppiger Country mit leisen Bluegrass-Tönen, sehr stimmungs- und abwechslungsreich in Szene gesetzt. “Windy City” ist das bislang vielseitigste und mit Abstand beste Soloalbum von Alison Krauss.

Rating



Produktion: 8 von 10





Arrangement und Instrumentierung: 8 von 10





Sammlungswert und Exotik: 6 von 10





Eingängigkeit / Mainstream: 8 von 10





Klang / Sound: 7 von 10





Anspruch und Innovation: 6 von 10





Songwriting / Komposition: 7 von 10





Beiheft / Booklet: Nicht bewertet





Gesangliche Leistung: 10 von 10





: Nicht bewertet



Tracks



1 Losing You (02:52)

2 It’s Goodbye And So Long To You (03:11)

3 Windy City (03:15)

4 I Never Cared For You (02:45)

5 River In The Rain (03:52)

6 Dream Of Me (04:03)

7 Gentle On My Mind (03:34)

8 All Alone Am I (03:26)

9 Poison Love (02:55)

10 You Don’t Know Me (04:19)