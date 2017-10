Piirrä minut

Aili Ikonen verfügt ganz sicher über eine der schönsten weiblichen Gesangstimmen Finnlands. Schon, als wir sie auf den Alben “Leia” von Kvalda, “For a new day” vom Korpi Ensemble oder “Veden värit” ihrer Gruppe Hereä hörten, wurde uns das klar. Zwischen “Leia” und “Piirrä minut”, ihrem soeben erschienenen neuen Album, liegen ganze zehn Jahre.

Wie vielseitig Aili Ikonen ist, zeigt auch, dass sie 2009 eine der Hauptrollen in der zeitgenössischen virtuellen Oper “Lovers of Mankind” spielte. Die Oper mischt Jazz und moderne klassische Musik. Im Dezember 2010 tourte sie mit der Vokalgruppe Rajaton und dem UMO Jazz Orchestra, um “Into the Woodland silence”, eine Komposition von Outi Tarkiainen, die speziell für Ailis Stimme entwickelt wurde, aufzuführen. Auch dies ist als CD erschienen. Diese Aufzählung von Projekten ließe sich noch fortführen.

Aili Ikonen schrieb sich 2001 am finnischen Musikkonservatorium in Jyväskylä ein. Nach dem Abschluss im Jahr 2004 zog Aili nach Helsinki, um an der Sibelius-Akademie Jazz und Folk zu studieren. 2014 hat sie ihren Master in Musik abgeschlossen.

Inzwischen steht die in Helsinki lebende Aili Ikonen mit beiden Beinen in der Musikszene. Das vorliegende Album ist ihr zweites Soloalbum (nach “Laulan” von 2016). Hier bewegt sie sich auf ihrem Lieblingsterrain, wie wir vermuten, dem Jazz. Allerdings nicht immer in Reinform. Es lässt sich kaum sagen, in welchem Umfeld ihre Stimme am besten zur Wirkung kommt.

Auf jeden Fall ist “Piirrä minut” ein beeindruckend gutes Vocal-Jazz-Album. Wer Berührungsängste mit dieser Art Musik hat, kann sich ihr mit “Piirrä minut” auf äußerst angenehme Art annähern. Denn Aili Ikonen singt nicht nur göttlich, sondern besitzt über ein so starkes Rhythmusgefühl, dass ihre Stimme einen großen Anteil am Swing der Musik hat. In einer der stärksten Nummern des Albums, “Tää ei voi odottaa”, zeigt sie, dass sie auch Beatboxing beherrscht.

Aili Ikonens “Piirrä minut” ist ein musikalischer Traum.

Rating

Produktion: 8 von 10





Arrangement und Instrumentierung: 7 von 10





Sammlungswert und Exotik: 7 von 10





Eingängigkeit / Mainstream: 7 von 10





Klang / Sound: 8 von 10





Anspruch und Innovation: 8 von 10





Songwriting / Komposition: 8 von 10





Beiheft / Booklet: Nicht bewertet





Gesangliche Leistung: 10 von 10





: Nicht bewertet



Tracks

1 – Että näkisin sinut taas (03:34)

2 – Piirrä minut (03:54)

3 – Nuori vapaa nainen (04:25)

4 – Yöllä (03:59)

5 – Laulu merestä (04:10)

6 – Syli (04:14)

7 – Tää ei voi odottaa (03:43)

8 – Katselen taivaalta (04:26)

9 – Armaalle (03:50)



Tour

Tour beendet - keine neuen Daten gemeldet.



Orientierungshilfe