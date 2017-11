The Art Of German Psychedelic (1970-74)

Zehn Alben durchzuhören, kostet enorm viel Zeit! Doch wir nahmen uns diese, weil wir wussten, Achim Reichel ist es wert, einen ganzen Arbeitstag für ihn zu “opfern”.

Achim Reichel ist Jahrgang 44. Von Beruf ist er Musiker, Komponist und Musikproduzent. Reichel gründete 1960 die Band The Rattles , die neben The Lords zu einer der erfolgreichsten deutschen Beat-Bands wurde und 1963 mit den Rolling Stones eine England-Tour absolvierte.

Doch Achim Reichel war offenbar mit den Rattles nicht ausgelastet und hatte sich daneben an verschiedenen Projekten beteiligt, wie er nun mit seiner neuesten Monsterveröffentlichung “The Art Of German Psychedelic (1970-74)” zeigt. Dabei handelt es sich um Aufnahmen, die er unter dem Namen A.R. & Machines zwischen 1970 und 1974 auf Band festhielt, plus einiger aktueller Remixes. Manches davon war bereits in den Siebzigern herausgebracht worden, aber ohne groß erfolgreich zu sein. Fünf Jahrzehnte lagen die Aufnahmen nun beinahe vergessen im Regal, bis sich Achim Reichel ihrer erneut annahm, sie digitalisierte und mit ihnen zu experimentieren begann.

Abgesehen davon, dass es sich bei diesem 10-CD-Paket um eine bedeutende Veröffentlichung zur deutschen Rockmusik-Geschichte handelt, enthält es viele Stunden Material zum Abfahren. Trance und Psychedelic-Rock mit viel Einsatz von Echo- und weiteren Effektgeräten. Dabei setzt Reichel aber nicht nur auf elektronische Klangerzeugung, vielmehr setzt er oftmals Gitarre und Perkussion ein. Diese allerdings werden häufig klanglich verändert und oftmals mit Echos geloopt. Eine Technik, die vor wenigen Jahren eine große Renaissance erlebte. Wer KT Tunstall während ihrer “Eye to the Telescope”-Tour auf der Bühne gesehen hat, konnte eine moderne Version dieser Sampling-Overdub-Technik ausgiebig studieren (“Black Horse and the Cherry Tree”). Reichel standen anno 1970 allerdings noch nicht die technischen Hilfsmittel heutiger Tage, wie Looppedale, zur Verfügung. Er arbeitete noch mit Band-Echo-Maschinen und vor allem mit den X330D Bandmaschinen von Akai.

Mit “The Art Of German Psychedelic (1970-74)” zeigt Achim Reichel, dass er auch zu den Urvätern des Krautrock gezählt werden muss. Wir gehen sogar so weit und bezeichnen ihn in diesem Zusammenhang als stilbildend, auch wenn er meist zum Vater der deutschen Beat-Musik oder gar zum Schlagersänger reduziert wird. Manches, was später z.B. Can , Cluster , Faust oder die bereits erwähnten Kraftwerk , Neu! und Amon Düül machten, hat Achim Reichel zum Teil vorweggenommen oder zur gleichen Zeit entwickelt.

A.R. & Machines nahmen fünf Studioalben auf. Ihr Debut “Die grüne Reise” wurde 1971 auf Kassette und Schallplatte veröffentlicht und mit großer Ratlosigkeit in Empfang genommen. Selbst die Presse fühlte sich nicht im Stande das Genre in eine Schublade zu stecken. Ein Meilenstein des Krautrock – eingefangen auf Tonband. Der Titel “Cosmic Vibration” und die darin sich überlappenden, verzerrten Gitarrenlicks, unterstützt von Percussion und futuristischen Elektrosounds – bewegten Brian Eno in so großem Maße, dass er sogar sein Soloalbum “Another Green World” (Eine weitere grüne Welt) danach benannte.

Das Folgealbum “Echo” (Doppelalbum) wurde von Conny Plank kurz nach Vollendung von “Kraftwerk 2” produziert. Hier bietet Reichel fast schon orchestrale Arrangements aus Gitarrenechos und Grooves.

Es folgten “A.R.3” und “A.R.4” auf Polydors neu gegründeten Krautrock Sub-Label Zebra. Die A.R. & Machines-Mitglieder taten sich täglich mit neuen Musikern zusammen und jeder von ihnen hinterließ seine Spuren auf den laufenden Aufnahmebändern. Ein Ausflug in beatle-esqe Spiritualität inspirierte das letzte Album “Autovision”.

Neben diesen fünf Studioalben sind zwei Live-CDs und drei Bonus-CDs mit unveröffentlichtem Material in diesem Paket enthalten. Alleine diese fünf CDs haben eine Spieldauer von fast fünf Stunden.

Auf dem Album “Virtual Journey”, das Reichel exklusiv für das Boxset produzierte, paart er, unter Zuhilfenahme von moderner Musikproduktionssoftware, analoge Fundstücke seiner in den 70ern eingespielten Echo-Gitarren mit digitalen Möglichkeiten des 21sten Jahrhunderts. Des Weiteren findet sich eine Zusammenstellung erster Remix-Versuche von 1996, die Reichel auf dem Höhepunkt seiner Sangeskarriere zu seinem privaten Vergnügen bastelte und bis jetzt unter Verschluss hielt. Außerdem im Paket ein opulentes 96-seitiges Hardcoverbuch, prall gefüllt mit Anekdoten über Reichels wilde Jahre in Hamburg und die Krautrock Szene.

“The Art Of German Psychedelic (1970-74)” ist ein genussreicher rund zehnstündiger Trip.

Rating



Produktion: 7 von 10





Arrangement und Instrumentierung: 8 von 10





Sammlungswert und Exotik: 10 von 10





Eingängigkeit / Mainstream: 5 von 10





Klang / Sound: 6 von 10





Anspruch und Innovation: 9 von 10





Songwriting / Komposition: 6 von 10





Beiheft / Booklet: Nicht bewertet





Gesangliche Leistung: Nicht bewertet





: Nicht bewertet: Nicht bewertet



Tracks



Disk 1 von 10

1 Globus (Globe)

2 In The Same Boat (Im selben Boot)

3 Schönes Babylon (Beautiful Babylon)

4 I’ll Be Your Singer – You’ll Be My Song (Ich bin dein Sänger, du bist mein Lied)

5 Body

6 A Book’s Blues

7 Als hätt ich das alles schon mal gesehen (As If I Had Seen All This Before)

8 Cosmic Vibration (An Afternoon Concert) / (ein Nachmittags-Konzert)

9 Come on, People

10 Wahrheit und Wahrscheinlichkeit (Truth And Probability)

Disk 2 von 10

1 Invitation / Einladung

2 To New Adventures / Zu neuen Abenteuern

3 In the Magic Forest of the 7 Senses / Im Zauberwald der sieben Sinne

4 In the Labyrinth of the Mind / Im Irrgarten des Geistes

5 At the Waltz of the Inclinations / Beim Walzer der Triebe

6 Under the Black-Green-Red Banner / Unter dem schwarz-grün-roten Banner

7 International Anthem / Internationalhymne

8 Awakening on the Shore / Erwachen am Ufer

9 In Front of the House at the Foot of the Growing Mountain / Vor dem Haus am Fuße des wachsenden Berges

10 Signals / Signale

11 Knowledge is Spring in Autumn / Wissen ist Frühling im Herbst

12 Iron-Laura with the Lyra / Eisen-Laura mit der Lyra

13 I Am Astonished / Ich staune

14 On the Sledge / Auf dem Schlitten

15 To the Echo of Time / Ins Echo der Zeit

16 Down the Rainbows / Regenbögen hinab

17 Through Feelable, Measurable Nothing / Durch fühlbares, meßbares Nichts

18 Eternal Farewell on Lilac Ardour / Ewiger Abschied auf Lila Glut

19 Suspicions / Ahnungen

20 At The Dance of the Electrical Winds / Beim Tanz der elektrischen Winde

21 Berfore the Birth of the New Dimension / Vor der Geburt der neuen Dimension

22 Interstellar Communications / Interstellare Kommunikationen

23 The Opening of the Big Gate / Das Öffnen des großen Tores

24 The Dream of Balance / Der Traum vom Gleichgewicht

25 Memories of the Day After Tomorrow / Erinnerungen an Übermorgen

26 Ad Libido

27 Ego Lego

28 Burns like a Light at the End of the Tunnel / Brennt wie ein Licht am Ende des Tunnels

Disk 3 von 10

1 Why Peter Is Only on Holiday / Warum Peter nur noch Ferien macht

2 Tarzan’s Advertures in the Summer Sale Tarzans / Abenteuer im Sommerschlussverkauf

3 10 Years Life Imprisonment / 10 Jahre Lebenslänglich

4 The Frost-Giants Daughter / Die Tochter des Frostriesen

5 The Owners of The World / Die Eigentümer der Welt

6 Today It Is Warmer Than Outside / Heute ist es wärmer als draussen

7 In German We Call It Conscience-Bites W/ Auf Deutsch heisst das Gewissensbisse

8 I … Me Like I … You / Wie ich mir so ich dir

9 Everybody Goes to Goa / Alles geht nach Goa

Disk 4 von 10

1 Cave Explorers and Bird Men / Höhlenforsscher + Vogelmenschen

2 The Man in Cidleather / Der Mann in Napa

3 Thin Is the Skin of Ecstasy / Dünn ist die Haut der Ekstase

4 Every Raindrop Longs for the Sea / Jeder Tropfen träumt vom Meer (H2O)

5 Warm up in a Birdcage / Aufwärmen im Vogelkäfig (Live im Studio)

6 Ghost in the Machine / Geist in der Machine (Live im Studio)

7 The Night Before / Die Nacht davor (Live im Studio)

8 The Cage is Open / Der Käfig ist geöffnet (Live im Studio)

9 Remember the Night Before / Erinnerung an die Nacht davor (Live im Studio)

Disk 5 von 10

1 Iron Horses / Eisenpferde

2 Bird Dance in the Winds / Tanz der Vögel in den Winden

3 Three in One / Drei in eins

4 Turbulences / Turbulenzen

5 Jay Guru Dev

6 Head in the Clouds, Feet on the Ground / Kopf in den Wolken – Beine auf der Erde

Disk 6 von 10

1 Have a Nice Trip / Gute Reise (Live)

2 All Included / Alles inklusive (Live)

3 Recuperation / Erholung (Live)

4 Ambience / Atmosphäre (Live)

5 Today Is Tomorrows Yesterday / Heute ist das Gestern von morgen (Live in Krefeld)

6 Future of the Past / Die Zukunft der Vergangenheit (Live in Krefeld)

Disk 7 von 10

1 Churchbells on Acid / Domglocken auf Acid

2 Gentile Prayers / Heidnische Gebete

Disk 8 von 10

1 Chasing Rainbows / Den Träumen hinterher (Remix 1996)

2 Esoteric Eric (Remix 1996)

3 Gone with the Wind / Hinfort mit dem Wind (Remix 1996)

4 Jay Guru Dev (Remix 1996)

5 In the Inn of Sixth Sense / In der Herberge zum sechsten Sinn (Remix 1996)

6 Prickel Pit (Remix 1996)

7 In the Labyrinth of the Mind / Im Irrgarten des Geistes (Remix 1996)

8 Saxoflow (Remix 1996)

Disk 9 von 10

1 Melodia Echolalia / Melodie Echolalie

2 Lost in a Mirror Maze / Verloren im Spiegelkabinett

3 Rockingchair on Cloud 7 / Schaukelstuhl auf Wolke 7

4 Mermaid in a Whiskey Tumbler / Meerjungfrau im Whiskeyglas

5 Perfect World with Little Bugs / Heile Welt mit kleinen Fehlern

6 Warm Embrace on Thin Ice / Innige Umarmung auf dünnem Eis

7 Here is Your Wake up Call / Hier ist dein Weckruf

8 Zhivago Shankar / Schiwago Shankar

9 Echo Boogie

10 The Innovation Shuffle / Innovation Shuffle

11 Swinging Message / Schwungvolle Botschaft

12 Awakening Beyond Good and Evil / Erwachen jenseits von gut und böse

13 Psychedelia Instrumenia

14 Gentle Growth / Der sanfte Wuchs

Disk 10 von 10

1 Here is Your Wake up Call / Hier ist dein Weckruf (DJ Aspects)

2 Swingin’ message / Schwungvolle Botschaft (DJ Aspects)

3 Mermaid in a Whiskeytumbler / Meerjungfrau im Whiskeyglas (DJ Aspects)

4 Zhivago Shankar / Schiwago Shankar (DJ Aspects)

5 Rockingchair on Cloud 7 / Schaukelstuhl auf Wolke 7 (DJ Aspects)

6 Echo Boogie (DJ Aspects)

7 Perfect World with Little Bugs / Heile Welt mit kleinen Fehlern (DJ Aspects)

8 Lost in a Mirror Maze / Verloren im Spiegelkabinett (DJ Aspects)



Tour