Aus- und Rückblick

Das in Helsinki ansässige Label We Jazz Records hat einige der interessantesten und aufregendsten Jazz-Acts Finnlands am Start. Einer unserer Favoriten, die bei We Jazz unter Vertrag stehen, ist das motorisierte und weiblich geprägte Trio Mopo.

Mopo: Mopocalypse

Das vierte Album dieser punk-beeinflussten finnischen Jazz-Combo (Linda Fredriksson, Saxofon – Eero Tikkanen, Bass – Eeti Nieminen, Drums) erscheint bei uns am 23. Februar 2018. In Finnland kommt die Scheibe allerdings bereits einen Monat zuvor heraus.

Tracks:

1. Tökkö

2. My Best Friend

3. Riisto

4. Ruusu

5. Mustafa

6. Niin aikaisin

7. Sinut muistan ainiaan

8. Noita

9. Panama

Mopocalypse by Mopo

Olli Ahvenlahti: Thinking, Whistling

Gerade erschienene Scheibe des legendären finnischen Pianisten/Komponisten Olli Ahvenlahti, die er zusammen mit dem Jaska Lukkarinen Trio aufgenommen hat. Besetzung: Olli Ahvenlahti, Piano – Jussi Kannaste, Tenorsaxofon – Antti Lötjönen, Bass – Jaska Lukkarinen, Drums.

Tracks:

1. Thinking, Whistling 05:31

2. Minor Minor 04:32

3. Miles Away 04:37

4. Say It Again 03:50

5. Black Forest Air 05:19

6. Late Night 03:56

7. A Piano Song 03:59

8. Saturday 04:16

9. Little White 06:22

Thinking, Whistling by Olli Ahvenlahti

3TM: Form

Drummer/Produzent Teppo Mäkynen steht hinter dem Trio 3TM. Weiters sind Tenorsaxofonist Jussi Kannaste und Bassist Antti Lötjönen beteiligt. Das Album ist heuer im Oktober erschienen.

Tracks:

1. Flaig 08:52

2. Five New Dukes 05:10

3. Formality 01:11

4. Stars 03:41

5. Empty And Still 07:35

6. Infinitum 03:39

7. Desolation 03:14

8. Flaigology 02:29

9. D 07:51

10. Winterline (1st Impression) 02:10

11. Iris 07:37

12. Form 09:30

13. Winterline (2nd Impression) 01:15

14. Iran 04:08

15. Dawn 03:04

Form by 3TM

Black Motor: Branches

Bereits heuer im Juni erschienen ist dieses Album von Tane Kannisto (Tenor-, Alt- & Baritonsaxofon, Nagaswaram), Ville Rauhala (Kontrabass) und Simo Laihonen (Drums & Percussion).

Tracks:

1. But Not Willingly 04:03

2. At the Red End Of the World 04:05

3. Decision Jump 04:27

4. Blue Eyes Cryin’ In the Rain 05:14

5. Branches (Citizen Music) 07:00

6. Tulee päivä 06:21

7. Longer the Distance, Sweeter the Sound 07:13

8. Letting Go (Was Part Of the Plan) 06:00

Branches by Black Motor

Orientierungshilfe