Es dürfte nicht viele Musikinteressierte geben, die den Namen Tori Amos nicht kennen. Die US-Amerikanerin hat, wenn wir richtig gezählt haben, bisher 15 Studioalben veröffentlicht. Nun dürfen wir verkünden, dass sie am 8. September ihr 16. Album “Native Invader” veröffentlichen wird.

Aus dem neuen Album ist nun eine erste Single ausgekoppelt worden. Sie trägt den Titel “Cloud Riders”. Tori Amos sagt dazu:

“Before the Storm, at 4:22 AM,

I saw a shooting star.

Some Storms are electrifying

but some Storms are deadly.

Life Changing.

Some resolve themselves, Some don’t.

Conflicts can be that way.

You don’t know how a conflict is going to play out when you are in the middle of it.

And the one thing I have learned is that when the Cloud Riders are coming, they cannot be outrun.”