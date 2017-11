Fifteen

Den drei Damen von The Wailin’ Jennys, Nicky Mehta, Ruth Moody und Heather Masse, gelang mit ihrem letzten Studioalbum “Firecracker” der internationale Durchbruch. Nun legen sie mit “Fifteen” gehörig nach, ohne das bewährte Konzept von “Firecracker” zu kopieren. “Fifteen” ist introvertierter und noch ein Stückchen intensiver. Gleich herrlich sind wiederum die drei Stimmen. Ein Genuss.

Tracks:

1 – Old Churchyard (03:15)

2 – Wildflowers (03:42)

3 – The Valley (05:47)

4 – Light of a Clear Blue Morning (04:27)

5 – Loves Me Like a Rock (02:25)

6 – Boulder to Birmingham (03:20)

7 – Not Alone (04:38)

8 – Keep Me in Your Heart (03:37)

9 – Weary Blues From Waitin’ (03:13)

