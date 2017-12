Independent Africa, Vol. 3 (The Fight Continues)

Das dritte und letzte Kapitel der politisch engagierten Reihe “Independent Africa”, diesmal mit Schwerpunkt auf zeitgenössischen Liedern zu Themen, die den verschiedenen afrikanischen Nationen auf den Nägeln brennen.

Auf diesem Mixtape sind Frauen, Männer, MusikerInnen, AktivistInnen, RapperInnen und SängerInnen zu hören, die sich im Kampf für ihren Heimatkontinent vereint sehen. Im Kampf gegen Diktatoren, für eine faire Behandlung des afrikanischen Kontinents.

Siehe auch: African Beats & Pieces

Zu Wort kommen:

Ade Bantu & BSMG – “Against All Odds” (Nigeria/Germany)

Afrotronix – Sinon Le Pays Va Tomber (Chad)

Seun Kuti ft. M1 – I.M.F. (Nigeria/U.S.A.)

Janka Nabay – Good Governance (Sierra Leone)

Andrew Mwenda – TED Talk Excerpt: « Aid for Africa ? No thanks » (Uganda, 2007)

Joey Le Soldat – Jeunesse (Burkina Faso)

Collectif « Y’en A Marre ! » – Documentary Excerpt : « The Revolution Won’t Be Televised » (Sénégal, 2016)

Frère Malkhom – Tirez (Burkina Faso)

Students protesting French President Macron’s presence in Ouagadougou (Burkina Faso, 2017)

Xuman – Excerpt from « Journal Rappé / Saison 4, épisode 14 » (Sénégal)

Manusa ft. Angelospi – Je Foque (Ivory Coast)

Muthoni Drummer Queen – Kenyan Message (Kenya)

Me Guy Hervé Kam – Excerpt from video about « Le Balai Citoyen » (Burkina Faso, 2014)

Dead Prez – I’m A African (U.S.A.)

Ben Sharpa – Hegemony (South Africa)

Donald Trump – Excerpt from White House speech to African leaders (U.S.A., 2017)

Worlasi – Blackman (Ghana)

Beautiful Nubia – Ma Ba Won So (Nigeria)

Rokia Traoré & Aware Migrants Project – Be Aware (Mali)

Atamina & King Ayisoba – Ghana Problem (Mind Your Own) (Ghana)

Tboy Daflame – uBaba ka Duduzane (Gqom Edition) (South Africa)

Nicolas Sarkozy – Excerpt from speech in Dakar (France, 2004)

Fiesta Black & Corruption Watch – Hayi Basile (South Africa)

Blitz The Ambassador – Dear Africa (Ghana)

Wanlov Da Kobolor ft. Strongman & Sorebi – Y3 Daada Mo (Ghana)

Afrikan Boy – Border Business (U.K./Nigeria)

Vimbaishe Musvaburi – Excerpt from BBC News interview following Mugabe’s resignation (Zimbabwe, 2017)

Hilarion Nguema & Afro Succès – Décision Approuvée (Gabon)