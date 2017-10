Carry Fire

Immer noch kein neues Album von Krauss & Plant. Dafür wieder ein neues Soloalbum des Briten. Morgen erscheint “Carry Fire”, das mittlerweile 14. Soloalbum des ehemaligen Sängers von Led Zeppelin. Es ist ähnlich ausgefallen, wie der Vorgänger von 2014, “Lullaby and … The Ceaseless Roar”. Doch Robert Plant peppte das neue Album mit noch mehr Exotik auf. Neues Mitglied der Band ist Seth Lakeman. Außerdem sind als Gäste Redi Hasa und Chrissie Hynde zu hören.

Tracks

1 The May Queen

2 New World…

3 Season’s Song

4 Dance With You Tonight

5 Carving Up the World Again…a wall and not a fence

6 A Way With Words

7 Carry Fire

8 Bones of Saints

9 Keep It Hid

10 Bluebirds Over the Mountain

11 Heaven Sent

