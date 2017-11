Roots & Wings

Ein außergewöhnlich gutes Bluegrass-Country-Folk-Album kommt aus Norwegen vom Randi Tytingvåg Trio, in deren Mitte die Musikerin Randi Tytingvåg steht, die als Americana-lastige Singer-Songwriterin bekannt ist. Zuletzt war sie mit dem Soloalbum “Grounding” zu hören. Nun hat sie sich mit Dag S. Vagle und Erlend E. Aasland Verstärung geholt und das Album “Roots & Wings” eingespielt. Wie von Randi Tytingvåg gewohnt, verleiht sie ihrer Musik auch hier wieder eine sehr persönliche Note, zum Beispiel durch Hinzunahme einer Hardanger Fiddle. Außerdem gibt es gute Stimmen zu hören.

Tracks:

1 – yes, but no… (03:04)

2 – The Blue Lady (04:27)

3 – Break (03:03)

4 – Song For My Mother (04:23)

5 – Coffee (02:49)

6 – You’re On Your Way (05:20)

7 – Missionary Business (03:11)

8 – Slowly (03:54)

9 – Lilly (04:04)

10 – Figure It Out (03:36)

11 – Memories Aren’t Invited (03:52)

12 – The Queen Has Left The Building (04:17)

