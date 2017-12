As the Sun Sinks Down

Ein junges, aber offensichtlich sehr talentiertes Gesicht in der Musikszene der Färöer ist der 21-jährige Ragnar Finsson. Er steht musikalisch sowohl im Punk- wie auch im Americana-Bereich. Nun hat er ein sehr schönes und entspanntes Album namens “As the Sun Sinks Down” vorgestellt. Darauf zeigt er seine Americana-Seite. Gutes Liedmaterial, gute Stimme, gute Gitarrenarbeit. Respekt!

Tracks:

1 – Sovay (03:26)

2 – Pictures (03:04)

3 – Wrote You a Letter (02:48)

4 – Make Me a Pallet on Your Floor (03:22)

5 – Hang Me (04:00)

6 – Never Tire of the Road (02:39)

7 – As the Sun Sinks Down (03:34)

8 – Blue Diamond Mines (04:50)

9 – Backseat of My Car (03:36)

Orientierungshilfe