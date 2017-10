Neue Klassik-Veröffentlichungen

Auf drei höchst interessante Veröffentlichungen aus der Neo-Klassik-Ecke dürfen wir heute hinweisen: “Paradigm Lost” des Prism Quartetts, “Kaleidoscope II” vom Ensemble Arco Baleno und “Company: Glass, Pärt, Uçarsu, Vasks” des Borusan Quartetts.

Prism Quartet – Paradigm Lost

Das Prism Quartet ist bekannt für seine Pionierarbeit im Bereich der Saxophonmusik. Sie kooperieren mit zeitgenössischen Komponisten, Solokünstlern, Kammerensembles und Orchestern. Die Diskografie des Quartetts umfasst Kompositionen aus der neuen klassischen Musik bis zum modernen Jazz.

1 – Paradigm Lost – Lee Hyla (13:05)

2 – Fearful Symmetries (Excerpt) [Arr. T. McAllister] – John Adams (03:03)

3 – Compass: I. W – David Rakowski (06:19)

4 – Compass: II. N – David Rakowski (04:17)

5 – Compass: III. S – David Rakowski (06:23)

6 – Compass: IV. E – David Rakowski (04:14)

7 – Prism (Memo 6b) – Bernard Rands (10:55)

8 – Not Alone – Yi Chen (14:03)

9 – Squeeze – Augusta Read Thomas (02:35)

Spieldauer: 01:04:58

Label: XAS Records

Arco Baleno – Kaleidoscope II

Kammermusik zeitgenössischer flämischer Komponisten ist auf des Arco Baleno Ensembles zu hören. Arco Baleno ist ein professionelles Kammermusik-Ensemble, das 1993 von Studenten verschiedener flämischer Konservatorien gegründet wurde und das sich mit mutigen Programm-Kombinationen aus Standardrepertoire und weniger bekannten Stücken, häufig neuen Kompositionen, einen Namen gemacht hat.

1 – Suite on Norwegian Folk Melodies: I. Prelude – Dan Fagraste viso pao Joræ – Erik Desimpelaere (01:20)

2 – Suite on Norwegian Folk Melodies: II. Sæterjentens Søndag – Erik Desimpelaere (03:20)

3 – Suite on Norwegian Folk Melodies: III. Interlude – Dan Fagraste viso pao Joræ – Erik Desimpelaere (00:45)

4 – Suite on Norwegian Folk Melodies: IV. Aa lensmand – Erik Desimpelaere (02:35)

5 – Suite on Norwegian Folk Melodies: V. Postlude – Dan Fagraste viso pao Joræ – Erik Desimpelaere (04:04)

6 – Epitafium – Eddy Desnijder (03:17)

7 – Partita No. 1: I. Prelude & Sarabande – Diederik Glorieux (03:38)

8 – Partita No. 1: II. Menuet – Diederik Glorieux (01:23)

9 – Partita No. 1: III. Recitativo & Passacaglia – Diederik Glorieux (01:55)

10 – Partita No. 1: IV. Gigue – Diederik Glorieux (01:09)

11 – Magehom – Erik Desimpelaere (09:00)

12 – Eleven Emoticons: I. Leuk – Hans Cafmeyer (00:40)

13 – Eleven Emoticons: II. Cool – Hans Cafmeyer (01:57)

14 – Eleven Emoticons: III. Wanhopig – Hans Cafmeyer (02:45)

15 – Eleven Emoticons: IV. Gekibbel – Hans Cafmeyer (00:42)

16 – Eleven Emoticons: V. Inspirerend – Hans Cafmeyer (01:45)

17 – Eleven Emoticons: VI. Prettig Gestoord – Hans Cafmeyer (00:58)

18 – Eleven Emoticons: VII. Wankel – Hans Cafmeyer (02:06)

19 – Eleven Emoticons: VIII. Wildebras – Hans Cafmeyer (01:22)

20 – Eleven Emoticons: IX. Luchtig – Hans Cafmeyer (01:23)

21 – Eleven Emoticons: X. Dagdromend – Hans Cafmeyer (00:58)

22 – Eleven Emoticons: XI. Karaktervol – Hans Cafmeyer (01:38)

23 – Eclectic Dances – Marc Mattthys (11:23)

Spielzeit: 01:00:15

Label: Quintessence BVBA

Borusan Quartet – Company: Glass, Part, Ucarsu, Vasks

Mit zeitgenössischem Repertoire punktet auch das Borusan Quartet. Von minimalistischen Klängen eines Arvo Pärt über Philip Glass und Hasan Uçarsu bis hin zum expansiven vierten Streichquartett von Pēteris Vasks reicht die Palette auf dem neuen Album.

1 – Summa – Arvo Pärt (04:38)

2 – String Quartet No. 2 ‘The Untold’: I. Prolog – Hasan Uçarsu (02:14)

3 – String Quartet No. 2 ‘The Untold’: II. Bozlak – Hasan Uçarsu (07:53)

4 – String Quartet No. 2 ‘The Untold’: III. Karsilama – Hasan Uçarsu (05:17)

5 – String Quartet No. 2 ‘The Untold’: IV. Epilog – Hasan Uçarsu (03:25)

6 – String Quartet No. 2 ‘Company’: I. – Philip Glass (02:28)

7 – String Quartet No. 2 ‘Company’: II. – Philip Glass (01:45)

8 – String Quartet No. 2 ‘Company’: III. – Philip Glass (01:44)

9 – String Quartet No. 2 ‘Company’: IV. – Philip Glass (02:13)

10 – String Quartet No. 4: I. Elegy – Pēteris Vasks (07:34)

11 – String Quartet No. 4: II. Toccata I – Pēteris Vasks (02:57)

12 – String Quartet No. 4: III. Choral – Pēteris Vasks (06:38)

13 – String Quartet No. 4: IV. Toccata II – Pēteris Vasks (04:09)

14 – String Quartet No. 4: V. Meditation – Pēteris Vasks (10:41)

Spielzeit: 01:03:44

Label: Borusan Kultur Sanat / PM Classics Ltd

