Album Round-Up

Hier stellen wir vier interessante Alben vor, die in diesem Jahr erschienen sind und die zum Teil seit kurzem auch in einer Deluxe-Ausgabe angeboten werden. Sie wurden bei New West Records, RCA/Descendent Records bzw. Missing Piece Records veröffentlicht.

ALA.NI: You & I

Label: Missing Piece Records

Hörenswerter Pop-Sound von der auf den britischen Inseln geborenen und in Paris lebenden Künstlerin.

Tracks:

1 – Cherry Blossom (02:58)

2 – Woo Woo (00:40)

3 – Ol’ Fashioned Kiss (02:52)

4 – Come to Me (01:46)

5 – Suddenly (03:13)

6 – One Heart (02:30)

7 – Roses & Wine (02:42)

8 – Planet to Your Sun (00:59)

9 – Darkness at Noon (03:52)

10 – I’ll Remember (02:21)

11 – To the River (02:40)

12 – Circle (03:14)



SUSTO: & I’m Fine Today

Label: Missing Piece Records

Das Album ist bereits das dritte der im südkalifornischen Charleston ansässigen Band.

Tracks:

1 – Far Out Feeling (03:39)

2 – Hard Drugs (03:38)

3 – Waves (03:43)

4 – Gay in the South (04:01)

5 – Diamond’s Icaro (03:00)

6 – Mountain Top (04:01)

7 – Mystery Man (03:48)

8 – Cosmic Cowboy (02:50)

9 – Havana Vieja (03:49)

10 – Wasted Mind (04:21)

11 – Jah Werx (03:02)



Andrew Combs: Canyons of My Mind

Label: New West Records

Das Album des in Nashville ansässigen Singer-Songwriters erschien bereits im April dieses Jahres.

Tracks:

1 – Heart of Wonder (03:50)

2 – Sleepwalker (04:20)

3 – Dirty Rain (03:12)

4 – Hazel (04:17)

5 – Rose Colored Blues (03:54)

6 – Better Way (04:15)

7 – Lauralee (03:55)

8 – Blood Hunters (03:19)

9 – Silk Flowers (04:09)

10 – Bourgeois King (05:05)

11 – What It Means to You (04:09)



Colony House: Only The Lonely

Label: RCA/Descendent Records

Die Rocker aus Nashville produzieren auch auf ihrem zweiten Album einen schrägen Stilmix.

Tracks:

1 – Cannot Do This Alone (03:28)

2 – 1234 (03:23)

3 – Lonely (03:38)

4 – You & I (03:26)

5 – Where Your Father’s Been (04:43)

6 – You Know It (03:02)

7 – 3:20 (03:13)

8 – Was It Me (03:13)

9 – This Road (00:34)

10 – I Want It All (02:30)

11 – Follow Me Down (04:00)

12 – Remembered For (04:38)

13 – This Beautiful Life (04:44)



Orientierungshilfe