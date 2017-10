When the People Move, the Music Moves Too

Ein faszinierendes und modern klingendes Album mit einem spannenden Mix aus äthiopischer Musik, Jazz, Soul und Funk hat die in Äthiopien geborene und nun in den USA lebende Musikerin Meklit vorgelegt. Der Saxophonist von James Brown , Pee Wee Ellis, hat daran ebenso mitgewirkt, wie Andrew Bird und einige Musiker aus Äthiopien. Das Album mit dem sperriegen Titel “When the People Move, the Music Moves Too” ist vor kurzem bei Six Degrees Records erschienen.

Tracks:

1 – This Was Made Here (05:33)

2 – I Want To Sing For Them All (04:44)

3 – Supernova (05:42)

4 – You Are My Luck (03:12)

5 – Yerakeh Yeresal (03:26)

6 – You Got Me (04:08)

7 – Yesterday Is A Tizita (05:13)

8 – Human Animal (04:22)

9 – Sweet Or Salty (04:22)

10 – Birthday Song (06:08)

11 – Memories Of The Future (03:30)

