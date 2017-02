Konzert in Essen

Mariza, die „Königin des Fado“ wurde von der BBC bereits dreimal zum „Best European Artist“ im Bereich Weltmusik gekürt und erhielt viermal den Preis der Deutschen Schallplattenkritik. Damit ist Mariza bei weitem Portugals attraktivster und erfolgreichster Kulturexport – eine Ikone, die den heutigen Fado repräsentiert wie keine andere.

Ihre eindrucksvolle Bühnenpräsenz, ihre enorme mimische und gestische Ausdrucksvielfalt sowie die unvergleichliche Intensität ihrer Stimme bis in die leisesten Nuancen sprechen für sich und führten auf ihren ausführlichen Tourneen zu ausverkauften Konzerten in den wichtigsten Veranstaltungsorten weltweit, wie zum Beispiel der Royal Festival Hall in London, dem Opernhaus Sydney oder der Carnegie Hall in New York. Hierzulande glänzte sie mit ausverkauften Venues wie der Philharmonie Köln und überragenden Konzerten in der Alten Oper in Frankfurt und dem Prinzregententheater München.

Jetzt kommt Mariza für ein Konzert ins Ruhrgebiet, am 17.04.17 in die wunderbare Lichtburg in Essen.





