Frauenpower aus Japan. Vier aktuelle Veröffentlichungen aus dem Land der aufgehenden Sonne. Zwei der hier vorgestellten vier Acts, nämlich Lovebites und Femm, gastieren übrigens am 27.11. in der Underworld Camden (London). Wer da gerade in der Stadt weilt, sollte die seltene Gelegenheit nutzen. Es lohnt sich bestimmt.

Doll$Boxx: high $pec

Tracks:

1 – Shout Down (04:22)

2 – Sub-liminal (04:43)

3 – HERO (04:35)

4 – 世界はきっと愛を知ってるんだ (04:35)

5 – Dragonet (04:48)

Mary’s Blood: Fate

Tracks:

1 – Counter Strike (04:44)

2 – Shall We Dance (04:24)

3 – Angel’s Ladder (03:53)

4 – Nautical Star (04:51)

5 – Chateau de sable (05:05)

6 – Hanabi (04:52)

7 – Self-Portrait (04:46)

8 – In the Rain (05:23)

9 – Change the Fate (05:29)

10 – Endless Tragedy (04:29)

11 – Queen of the Night (05:16)

Lovebites: The Lovebites EP

Tracks:

1 – The Awakening (02:04)

2 – The Hammer of Wrath (04:41)

3 – Warning Shot (04:03)

4 – Shadowmaker (05:42)

5 – Scream For Me (Awakened Version) (06:12)

6 – Liar (06:03)

7 – Burden of Time (04:46)

8 – The Apocalypse (Awakened Version) (04:59)

9 – Inspire (05:20)

10 – Don’t Bite The Dust (Awakened Version) (04:12)

11 – Edge of the World (06:43)

12 – Bravehearted (Awakened Version) (06:10)

FEMM: 80s/90s J-Pop Revival

Tracks:

1 – My Revolution (04:37)

2 – CANDY GIRL (03:56)

3 – Samishii Nettaigyo (04:19)

4 – Donnatokimo. (04:09)

5 – Sumire September Love (04:54)

6 – There will be love there -Ai no Arubasyo- (03:58)

7 – Dear Friends (04:14)

8 – Romanhikou (04:37)

9 – Sotsugyo (04:41)

10 – BELIEVE IN LOVE (04:09)

11 – SEVEN DAYS WAR (04:15)

12 – Konyaha Boogie Back – nice vocal (05:52)

13 – My Revolution – Radical Hardcore Remix (04:24)

14 – Romanhikou – Radical Hardcore Remix (04:27)

