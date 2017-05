Soulfire

Nachdem beschlossen wurde, dass es von “Lilyhammer ” keine weitere Staffel mehr geben werde, konnte sich Steven Van Zandt wieder aufs Musizieren konzentrieren. Nun ist der großartige Musiker und humorvolle Schauspieler mit einem neuen Album ins Rampenlicht zurückgekehrt: “Soulfire”.

Tracks:

Soulfire (04:34)

I’m Coming Back (04:17)

Blues Is My Business (06:23)

I Saw The Light (04:25)

Some Things Just Don’t Change (04:03)

Love On The Wrong Side Of Town (03:51)

The City Weeps Tonight (03:30)

Down And Out In New York City (06:27)

Standing In The Line Of Fire (04:33)

Saint Valentine’s Day (05:20)

I Don’t Want To Go Home (04:20)

Ride The Night Away (05:20)

