Out Here in the Blue

Eine tolle Stimme, ein sexy Saxofon und eine schnurrende Hammond. Wieder erfreut uns Lara Germony und ihr Trupp, The Bluz Dawgz, mit einer Dreiviertelstunde souligen und manchmal funky Blues. “Out Here in the Blue” ist abermals sehr gut gemacht, nach “Howlin'” von 2015 und “Devil Moon” von 2012. Lara & the Bluz Dawgz sind einfach klasse.

Tracks:

1 – Easy Come Easy Go (03:25)

2 – Do What You Do (03:30)

3 – Out Here in the Blue (06:02)

4 – Catch Me If You Can (03:47)

5 – Walk Away (04:03)

6 – Smoke Break (03:01)

7 – Love Slips Away (04:22)

8 – Where You Been (04:06)

9 – Custom Made (03:11)

10 – Moonlight (03:29)

11 – Wrong Question (03:30)

