The Art Of Forgetting

Celtic-Folk, Americana und Töne der Appalachen sind vereint in der Musik der 1988 geborenen US-Amerikanerin Kyle Carey. Ihre Musik wird oft als ‘Gaelic Americana’ bezeichnet. Ihre musikalische Karriere startete sie 2011 in Dingle, Irland, wo sie ihr Debütalbum “Monongah” aufnahm.

Soeben hat sie ihr drittes Full-Length-Album, “The Art Of Forgetting”, über Riverboat Records / World Music Network vorgestellt. Auch hier bietet sie ihren soften Celtic-Americana-Mix. Mit schöner Stimme und unter Mitwirkung von Gästen wie Rhiannon Giddens, John McCusker und Mike McGoldrick, setzt sie ihre gefälligen, meist verhaltenen und beschaulichen Kompositionen geschmackvoll in Szene. Der angekündigte Südstaaten-Einfluss, immerhin wurde das Album in Louisiana aufgenommen, ist als eher dezent zu bezeichnen. Schöne und entspannte Musik für ruhige Stunden, aber keine Angst, “The Art Of Forgetting” ist kein Celtic-Kitsch, wie man ihn so häufig serviert bekommt.

Tracks:

1 – The Art of Forgetting (05:09)

2 – Siubhail a Rùin (03:45)

3 – Come Back to Me (04:42)

4 – Opal Grey (05:15)

5 – Tell Me Love (05:02)

6 – Sweet Damnation (05:47)

7 – Tillie Sage (04:21)

8 – Sios Dhan an Abhainn (04:43)

9 – For Your Journey (02:04)

10 – Evelyna (04:44)

11 – Puirt à Beul (04:17)

12 – Trouble in the Fields (04:49)

