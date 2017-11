3-D Der Katalog

Im Mai 2017 veröffentlichte Warner Music/Parlophone die neuen Aufnahmen der kompletten KRAFTWERK-Meisterwerke 12345678 unter dem Namen “3-D Der Katalog”. Die Deluxe Boxen im aufwendigen Design erreichten in Deutschland Platz vier der offiziellen Top 100 Album-Charts.

Wegen der großen Nachfrage wird “3-D Der Katalog” ‪ab 8. Dezember 2017 auch als Einzel-CD erhältlich sein, zeitlich limitiert und nur in Deutschland, Österreich und der Schweiz.

Die Einzel-CD Kraftwerk “3-D Der Katalog” umfasst die Albumtitel der 8 Klassiker!

Tracks:

1. Autobahn ‪14:27

2. Radioaktivität ‪06:45

3. Trans Europa Express ‪07:53

4. Die Mensch·Maschine ‪05:08

5. Computerwelt ‪06:20

6. Techno Pop ‪13:03

7. Die Roboter 07:44

8. Tour De France ‪14:43

Mit atemberaubenden State Of The Art-Audio dokumentiert das Produkt die Auftritte von Kraftwerk aus den Jahren 2012 bis 2016 in den führenden Kunst-Museen und Konzertsälen der Welt. Weltweit gab es dafür von Publikum und Kritik fantastische Reaktionen und einhellige Begeisterung für die Multimedia-Performances von Ralf Hütter, Henning Schmitz, Fritz Hilpert und Falk Grieffenhagen. Anfang 2018 werden sie in Dresden Station machen, auf dem Weg zu ihren Auftritten in St. Petersburg und im Kreml, Moskau. Genaue Infos zu den geplanten Konzerten in Dresden folgen in Kürze.

Fünf Jahrzehnte Musikgeschichte belegen das Alleinstellungsmerkmal des Gesamtkunstwerks KRAFTWERK. 2014 erhielt KRAFTWERK-Gründer, Komponist und Texter Ralf Hütter den Grammy Lifetime Achievement Award für sein Lebenswerk.

Seit dem Start der Retrospektive “Kraftwerk – The Catalogue 12345678” im Museum of Modern Art in New York 2012 werden die multimedialen Darbietungen von KRAFTWERK im Kontext zeitgenössischer Kunst als einzigartige Form künstlerischer Performance wahrgenommen. Nach der 3-D Konzertreihe im MoMA folgten in den nächsten Jahren die Kunstsammlung Düsseldorf, Tate Modern Turbine Hall London, Akasaka Blitz Tokyo, Opera House Sydney, Walt Disney Concert Hall Los Angeles, Burgtheater Wien, Fondation Louis Vuitton Paris, Neue Nationalgalerie Berlin und Guggenheim Museum Bilbao.

Das Multimedia-Projekt KRAFTWERK wurde 1970 von Ralf Hütter und Florian Schneider im Umfeld der experimentellen Kunstszene in Düsseldorf gegründet. Zur selben Zeit errichteten sie das legendäre elektronische Kling-Klang-Studio, in dem alle KRAFTWERK-Alben konzipiert, komponiert und produziert wurden.

KRAFTWERK gelten als Urväter verschiedenster Musikrichtungen wie Electro, Hip Hop, Synthie Pop, Minimal und insbesondere Techno.

Bereits seit den Anfängen in den frühen 1970er Jahren waren KRAFTWERK mit den Entwicklungen modernster Technologien verbunden und haben dabei den Soundtrack des digitalen Computer-Zeitalters vorausgeahnt und maßgeblich geprägt. Mit elektronischen Klängen und synthetischen Stimmen, den automatischen und maschinellen Rhythmen, sowie einem durchkonzipierten Roboter-Erscheinungsbild griffen sie das Thema einer von Maschinen, Computern und Daten beherrschten Welt – sowohl musikalisch als auch sprachlich und visuell – auf und thematisierten sehr früh die wichtigste Frage des Informationszeitalters: das Zusammenwirken von Mensch und Maschine.

