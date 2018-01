Here Come The Aliens

earMUSIC freut sich über die Veröffentlichung von Kim Wildes neuem Album “Here Come The Aliens” am 16. März 2018. Es ist das erste Album der Pop-Ikone seit sieben Jahren.

“Here Come The Aliens”, produziert von Ricky Wilde, beinhaltet 12 brandneue Songs und wurde in den legendären RAK Studios in London aufgenommen, in denen unzählige Pop- und Rock-Songs und Alben entstanden sind, die Musikgeschichte geschrieben haben. Auch Kim begann in eben diesen Studios 1981 ihre Karriere und nahm dort ihre Hits “Kids In America”, “Chequered Love” und “Cambodia” auf.

Das neue Album “Here Come The Aliens” kombiniert Kims Pop-Wurzeln mit ihrer Liebe zur Rockmusik und setzt einen weiteren Meilenstein in Kims aufregender Karriere. Kurz nach der Albumveröffentlichung am 16. März beginnt die weltweite “Here Come The Aliens”-Tour, die in Großbritannien startet und die Sängerin durch Skandinavien, Holland und den Vereinigten Staaten führt.

Auf ihrer Tour wird Kim sowohl Songs des langerwarteten neuen Albums sowie alle bekannten Hits präsentieren. Im Oktober 2018 wird die “Here Come The Aliens”-Tour auch Deutschland, Österreich und die Schweiz erreichen. Es ist definitiv eine Tour, die man nicht verpassen sollte und bietet neben Kims außergewöhnlicher Performance etwas für jeden Power Pop Rock-Fan!

Aktuelle Tourdaten:

2018-10-02 München Muffathalle

2018-10-03 Zürich Volkshaus Zürich

2018-10-04 Mannheim Capitol

2018-10-06 Köln Live Music Hall

2018-10-07 Bremen Pier 2

2018-10-08 Bochum Zeche

2018-10-09 Hamburg Große Freiheit 36

2018-10-11 Schwalmstadt Festhalle

2018-10-12 Hannover Capitol

2018-10-13 Berlin Huxleys Neue Welt

2018-10-15 Frankfurt/Main Batschkapp

2018-10-16 Stuttgart Theaterhaus

2018-10-17 Nürnberg Hirsch

2018-10-19 Wien Ottakringer Brauerei



