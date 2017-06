Kids In The Street

Steve Earles Sohn, Justin Townes, hat soeben ein neues Album veröffentlicht: “Kids In The Street”. Der Sprößling, Jahrgang 1982, scheint die musikalische Begabung seines Vaters geerbt zu haben.

Tracks:

1 – Champagne Corolla (03:38)

2 – Maybe A Moment (03:05)

3 – What’s She Crying For (03:53)

4 – 15-25 (04:02)

5 – Kids In The Street (03:53)

6 – Faded Valentine (03:45)

7 – What’s Goin’ Wrong (03:25)

8 – Short Hair Woman (02:49)

9 – Same Old Stagolee (03:41)

10 – If I Was The Devil (02:34)

11 – Trouble Is (03:22)

12 – There Go A Fool (04:32)

Orientierungshilfe