King Of Time

“King Of Time” ist die neue Veröffentlichung des Sängers, Komponisten, Gitarristen, Tänzers und musikalischen Activisten Johnny Clegg. Wie immer ist seine Musik stilistisch nicht einzuordnen. Die Aufnahmen der sieben Titel, an denen u.a. sein Sohn Jesse wie auch Angelique Kidjo beteiligt waren, dauerten über fünf Monate an. Insgesamt ein gutes Kurzalbum, allerdings fragen wir uns, warum auch er nun mit den allseits beliebten Whoa-oo-ohs anfängt. Sich so dem Massengschmack anzubiedern, hat er eigentlich nicht nötig. Zum Glück finden sich diese Ausrutscher hier sehr selten.

“This album was a chance for me to mix new music genres and add an African flavour to it.”

Tracks:

1 – King Of Time (03:16)

2 – I’ve Been Looking (03:54)

3 – Colour Of My Skin (03:09)

4 – Witness (03:14)

5 – Wishing Well (03:20)

6 – Sail Away (03:23)

7 – Oceanearth (03:35)

