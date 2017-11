Pecao Aciguatao

Vor zwei Jahren teilte uns Irka Mateo mit, dass sie an einem neuen Album arbeite. Nun endlich dürfen wir kundgeben, dass die Veröffentlichung kurz bevorsteht. Das neue Album wird den Titel “Vamo a Gozá” tragen.

Das Album stellt eine Sammlung von Liedern dar, die von Akkordeon-Tanzmusik durchdrungen sind, und verschiedene Genres aus der Karibik und Lateinamerika verbinden. Irkau verschmilzt die Volksmusik ihrer Heimatregion mit afrikanischen und europäischen Einflüssen.

Als Appetithappen stellt sie nun die Single “Pecao Aciguatao” zur Verfügung, die die Vorfreude auf die Veröffentlichung des Albums am 16.11. vergrößern dürfte.

(Music and Lyrics: Irka Mateo)

En los meses mayo junio

julio agosto no me den

peje que jala en orilla

que no me lo vua come

Yo te hablo e la colirubia

el pargo, el chillo y el jabón

la temible cojinua

esa ni la miro yo.

Aciguata no quiero ta

ay envenena, que no, que no

(x 4)

Tampoco quiero en mi mesa

de lo peje’l mar azul

el jurel cola amarilla

la picua o el atún

Que no quiero yo acaba

como el compadre envenenao

por come deso pecao

que taban dando regalao.

Aciguata no quiero ta

ay envenena, que no que no

(x4)

No me venga con sermón

que tiene mucho limón

o que lo jervit’en leche

que no me lo vua come

Lo pecao aciguatao

los conozco yo muy bien

se le caen tó las escamas

ni lo gato lo quien.

Aciguata no quiero ta

ay envenena, que no que no

(Bis x4)

