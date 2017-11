Gray Skies

Die Band Indigenous ist ohne ihren Frontmann Mato Nanji undenkbar. Auch auf dem neuen Album dominiert der Sänger und Gitarrist, der selbst beim Schreiben der Stücke kräftig mitmischt. Auf “Gray Skies” wird abermals klar, wer den Gitarristen beeinflusst hat, nämlich Stevie Ray Vaughan , Jimi Hendrix und Carlos Santana .

Tracks:

1 – Stay Behind (05:11)

2 – I’m Missing You (04:56)

3 – Lonely Days (04:06)

4 – Healers (05:28)

5 – On My Way (04:03)

6 – Hear My Voice (06:08)

7 – Let It Shine (04:58)

8 – Don’t Know Where To Go (04:14)

9 – Let’s Carry On (03:59)

10 – Both To Blame (06:04)

11 – You Broke It You Bought It (03:02)

12 – What You Runnin’ From (04:51)

