Where I belong

Die irische Singer-Songwriterin mit der wunderbar beseelten Stimme, Grainne Duffy, hat nachdem sie zuletzt ein Live-Album herausbrachte, kürzlich ein neues Studioalbum unter die Leute gebracht. Es heißt “Where I belong” und ist ihr exzellent gelungen. Dabei zeigt sie sich nicht nur als höchst talentierte Komponistin, sondern abermals als ausdrucksstarke Sängerin.

Tracks:

1 – Where I Belong (03:10)

2 – My Love (04:14)

3 – Don’t You Wanna Know (03:25)

4 – Home (04:15)

5 – Shine (03:05)

6 – All of My Life (03:38)

7 – Blame It on You (03:41)

8 – Don’t Want to Be Lonely (02:59)

9 – Open Arms (03:04)

10 – Canyon Road (05:39)

Orientierungshilfe