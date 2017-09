Seekers and Finders

Die Gypsy-Punk-Truppe Gogol Bordello ist mit einem neuen Album zurück. Es hört auf den Namen “Seekers and Finders” und stellt das siebente Studioalbum der Truppe dar. Ihr vorhergehendes Album war “Pura Vida Conspiracy” aus dem Jahr 2013.

Ihren Stil hat die Band um Frontmann Eugene Hütz nur unwesentlich geändert. Die Produktion lag in den Händen des Bandleaders. Als Gastsängerin ist Regina Spektor zu hören

Tracks:

1 – Did It All (03:26)

2 – Walking on the Burning Coal (03:01)

3 – Break into Your Higher Self (03:36)

4 – Seekers and Finders (03:04)

5 – Familia Bonfireball (05:14)

6 – Clearvoyance (03:14)

7 – Saboteur Blues (03:09)

8 – Love Gangsters (04:07)

9 – If I Ever Get Home Before Dark (03:24)

10 – You Know Who We Are (Uprooted Funk) (02:17)

11 – Still That Way (03:14)

Orientierungshilfe