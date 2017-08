Piano Circle Songs

Sehr interessant ist das kommende Album “Piano Circle Songs” des Luxemburger Pianisten Francesco Tristano. Es ist nicht ganz so ungewöhnlich geraten, wie manche seiner bisherigen Veröffentlichungen. Wir denken da an z.B. an “Idiosynkrasia” oder “Surface Tension”. Dennoch freuen wir uns schon sehr auf sein neues Werk.

“Piano Circle Songs” wird am 8. September 2017 bei Sony Classical veröffentlicht.

Tracklist:

01. Circle Song 3:18

02. This too shall go 4:09

03. Grey Light 4:51

04. Never 4:57

05. All I have 3:45

06. Triangle Song – featuring Chilly Gonzales 3:33

07. Pastoral 4:08

08. Circle Song II 3:23

09. Merl 3:01

10. Circle Song III 3:03

11. Nuria’s Lament 3:33

12. La franciscana 3:41

13. Monologue for two – featuring Chilly Gonzales 3:49

14. Tryst – featuring Chilly Gonzales 3:06

15. Third Haiku – featuring Chilly Gonzales 3:23

