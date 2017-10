Road songs for lovers

Wenn jemand seit Jahrzehnten durchgängig ähnlich klingende Alben auf den Markt bringt und es ihm trotzdem gelingt, meist gute Kritiken dafür einzuheimsen, kann das nur eines heißen: Der Mann versteht sein Geschäft. Chris Rea dürfte auch mit seinem neuen Album “Road songs for lovers” keinen einzigen seiner zahlreichen Fans enttäuschen. Seine kürzlich erschienenen “Road songs for lovers” bieten all das, was ein Album des Briten ausmacht: Gutgemachte, ein klein wenig bluesige, Lieder und seine Reibeisenstimme.

Tracks:

01 – Happy on the Road – 00:03:47

02 – Nothing Left Behind – 00:05:29

03 – Road Songs for Lovers – 00:04:13

04 – Money – 00:05:57

05 – Two Lost Souls – 00:04:47

06 – Rock My Soul – 00:04:08

07 – Moving On – 00:05:11

08 – The Road Ahead – 00:04:17

09 – Last Train – 00:06:34

10 – Angel of Love – 00:04:30

11 – Breaking Point – 00:05:54

12 – Beautiful – 00:03:41

