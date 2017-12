Between the Walls and the Window

Ein gutes Pop-Rock-Album aus Kanada. Die Vorsängerin des Devin Townsend-Projekts Casualties of Cool, Ché Aimee Dorval, wandelt hier auf Solopfaden. “Between the Walls and the Window” entzückt mit gutem Songwriting und guter Stimme. In wenigen Momenten wird etwas auf den Mainstream geschielt, aber zum Glück hält man sich in dieser Hinsicht zurück, sodass der Gesamteindruck sehr positiv ist. Melancholischer, angerauhter Indie-Pop.

Between The Walls and The Window by Ché Aimee Dorval

Tracks:

1 – Afraid (03:54)

2 – Buried (04:41)

3 – Erupt the Quietus (04:55)

4 – Holding In (04:35)

5 – I Should Have Worried (04:14)

6 – Art of Dying (04:49)

7 – Low (03:45)

8 – I Know, I Know (A Broken Heart) (03:30)

Es werkeln:

Ché Aimee Dorval – Vocals, Guitar

Paul Rigby – Guitar

Darren Parris – Bass

Daniel Ruiz – Drums

Daniel Byrne – Synths

Ben Kaplan – Electric Guitar (Track 2)

Kieren Wagstaff – Acoustic Guitar (Track 8)





Orientierungshilfe